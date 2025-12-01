Cali ya tiene canción para La Feria 68: escúchala acá

Resumen: El concurso, organizado por la Secretaría de Cultura de Cali reconoció a las agrupaciones más destacadas en cada una de sus modalidades, celebrando la riqueza estética y la diversidad que caracteriza la salsa hecha en Cali.

La ciudad vivió una celebración histórica con la primera edición del Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa, una apuesta del alcalde Alejandro Eder que reafirma el valor de la salsa caleña como patrimonio vivo y eje fundamental de la identidad cultural de Santiago de Cali.

Durante dos días, el Parque de La Retreta se llenó de nuevos sonidos, tradición, innovación y el talento de las orquestas que construyen día a día el legado musical de la ciudad.

El concurso, organizado por la Secretaría de Cultura de Cali en alianza con Bavaria, Detonante y Cocrea, reconoció a las agrupaciones más destacadas en cada una de sus modalidades, celebrando la riqueza estética y la diversidad que caracteriza la salsa hecha en Cali.

Ganadores del Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa 2025

Categoría B – Antillana: Las Guaracheras

Categoría B – Nuevos Sonidos: Nuestro Oxígeno Music

Categoría A – Salsa Caleña: Héctor Soto y su Orquesta

Categoría B – Salsa Caleña: Son Mujeres y Marino Luis y su Orquesta

Canción de la 68 Feria de Cali 2025: ‘Para Cali’ – Marino Luis y su Orquesta

Las orquestas ganadoras harán parte de los escenarios centrales de la Feria de Cali 2025, llevando su música a miles de asistentes nacionales e internacionales y fortaleciendo la circulación artística local a gran escala.

“Esta apuesta reafirma el compromiso del Distrito con la preservación y fortalecimiento del patrimonio salsero de la ciudad, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Salsa Caleña. Además, hace parte de la estrategia Ruta de la Salsa, una alianza público-privada que impulsa nuestra salsa caleña, circulando artistas y llevando este género a los territorios”, expresó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

El Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa se consolida como un hito que contribuye a recuperar la identidad y el orgullo salsero, fortalecer el ecosistema musical, visibilizar nuevas propuestas artísticas y proyectar a Cali como la capital mundial de la salsa.