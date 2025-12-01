Menú Últimas noticias
    Cali ya tiene canción para La Feria 68: escúchala acá

    Durante dos días, el Parque de La Retreta se llenó de nuevos sonidos, tradición, innovación y talento

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: El concurso, organizado por la Secretaría de Cultura de Cali reconoció a las agrupaciones más destacadas en cada una de sus modalidades, celebrando la riqueza estética y la diversidad que caracteriza la salsa hecha en Cali.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La ciudad vivió una celebración histórica con la primera edición del Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa, una apuesta del alcalde Alejandro Eder que reafirma el valor de la salsa caleña como patrimonio vivo y eje fundamental de la identidad cultural de Santiago de Cali.

    Durante dos días, el Parque de La Retreta se llenó de nuevos sonidos, tradición, innovación y el talento de las orquestas que construyen día a día el legado musical de la ciudad.

    El concurso, organizado por la Secretaría de Cultura de Cali en alianza con Bavaria, Detonante y Cocrea, reconoció a las agrupaciones más destacadas en cada una de sus modalidades, celebrando la riqueza estética y la diversidad que caracteriza la salsa hecha en Cali.

    Ganadores del Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa 2025

    Categoría B – Antillana: Las Guaracheras
    Categoría B – Nuevos Sonidos: Nuestro Oxígeno Music
    Categoría A – Salsa Caleña: Héctor Soto y su Orquesta
    Categoría B – Salsa Caleña: Son Mujeres y Marino Luis y su Orquesta
    Canción de la 68 Feria de Cali 2025: ‘Para Cali’ – Marino Luis y su Orquesta

    Las orquestas ganadoras harán parte de los escenarios centrales de la Feria de Cali 2025, llevando su música a miles de asistentes nacionales e internacionales y fortaleciendo la circulación artística local a gran escala.

    “Esta apuesta reafirma el compromiso del Distrito con la preservación y fortalecimiento del patrimonio salsero de la ciudad, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Salsa Caleña. Además, hace parte de la estrategia Ruta de la Salsa, una alianza público-privada que impulsa nuestra salsa caleña, circulando artistas y llevando este género a los territorios”, expresó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

    El Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa se consolida como un hito que contribuye a recuperar la identidad y el orgullo salsero, fortalecer el ecosistema musical, visibilizar nuevas propuestas artísticas y proyectar a Cali como la capital mundial de la salsa.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


