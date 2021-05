Si Cali y Tolima no juegan, La Equidad será finalista

Minuto30.com- El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021, entre Deportivo Cali y Tolima, fue reprogramado para este sábado en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Si bien la División Mayor del Fútbol Colombiano aún no hace ninguna publicación al respecto, la información al respecto le fue suministrada a ambos equipos y de ella ha hecho eco la prensa.

Ante esta posibilidad los jugadores de los equipos se expresaron de inmediato y expusieron que no tienen intención de jugar este encuentro, respaldados por la decisión que tomaron los capitanes de los equipos en una reunión de Acolfutpro, que solicitó suspender el campeonato.

Lea también: Jugadores de Cali y Tolima anuncian que no jugarán

No obstante, la Dimayor no quiere dar su brazo a torcer y sus voceros ya le comunicaron a los presidentes de Cali y Tolima, que si no juegan el partido este sábado, se dará a La Equidad como ganador de la serie de la semifinal y automáticamente se convertiría en el primer finalista de la Liga BetPlay.

Por: @Jaider_Escobar