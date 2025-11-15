Cali, sede del Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte

Minuto30
    Cali acogerá Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte del Comité Olímpico Colombiano el 25 de noviembre para impulsar la acción climática. Foto: Tomada de COC
    Resumen: El Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte se llevará a cabo el martes 25 de noviembre en el auditorio José Fernando Arroyo Valencia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en Cali, como una iniciativa clave del Comité Olímpico Colombiano y la Escuela Nacional del Deporte. Este evento busca promover el intercambio de estrategias e innovaciones para impulsar la sostenibilidad en el ámbito deportivo, contribuyendo a la acción climática y al bienestar, bajo la premisa de que "el deporte y la sostenibilidad deben avanzar juntos". La jornada, que se desarrollará de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., abordará temas como la educación ambiental y casos de deporte sostenible, contando con la participación confirmada de federaciones como las de Surf, Triatlón, Tenis y Actividades Subacuáticas, y será de asistencia gratuita.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La capital vallecaucana se alista para acoger un evento clave en la agenda deportiva y ambiental del país: el Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte.

    Este encuentro se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre en el auditorio José Fernando Arroyo Valencia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

    El foro es una iniciativa del Comité Olímpico Colombiano, con el respaldo de la Escuela Nacional del Deporte.

    La jornada tiene como objetivo principal promover el intercambio de experiencias, estrategias e innovaciones que impulsen la sostenibilidad en el ámbito deportivo, aportando directamente a la acción climática y al bienestar comunitario.

    Bajo la premisa de que «el deporte y la sostenibilidad deben avanzar juntos hacia un futuro más justo, saludable y en armonía con la naturaleza».

    Allí se la jornada abordará temáticas cruciales como la educación y cultura ambiental en el deporte, así como casos de deporte sostenible implementados por las Federaciones Deportivas Nacionales.

    Cali, sede del Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte

    La jornada será inaugurada por Irma Lucía Ruíz, segunda vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Colombiano. Tras la apertura, el espacio acogerá intervenciones clave de varias Federaciones Deportivas Nacionales.

    Se ha confirmado la participación de las Federaciones Colombianas de Surf, Triatlón, Tenis y Actividades Subacuáticas, quienes compartirán sus experiencias y avances en materia de sostenibilidad.

    El Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte se desarrollará en horario extendido, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

    La asistencia al evento es gratuita, facilitando la participación de estudiantes, profesionales, atletas y público interesado en el futuro sostenible del deporte.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

