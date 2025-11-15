La capital vallecaucana se alista para acoger un evento clave en la agenda deportiva y ambiental del país: el Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo martes 25 de noviembre en el auditorio José Fernando Arroyo Valencia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

El foro es una iniciativa del Comité Olímpico Colombiano, con el respaldo de la Escuela Nacional del Deporte.

La jornada tiene como objetivo principal promover el intercambio de experiencias, estrategias e innovaciones que impulsen la sostenibilidad en el ámbito deportivo, aportando directamente a la acción climática y al bienestar comunitario.

Bajo la premisa de que «el deporte y la sostenibilidad deben avanzar juntos hacia un futuro más justo, saludable y en armonía con la naturaleza».

Allí se la jornada abordará temáticas cruciales como la educación y cultura ambiental en el deporte, así como casos de deporte sostenible implementados por las Federaciones Deportivas Nacionales.

Cali, sede del Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte

La jornada será inaugurada por Irma Lucía Ruíz, segunda vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Sostenibilidad del Comité Olímpico Colombiano. Tras la apertura, el espacio acogerá intervenciones clave de varias Federaciones Deportivas Nacionales.

Se ha confirmado la participación de las Federaciones Colombianas de Surf, Triatlón, Tenis y Actividades Subacuáticas, quienes compartirán sus experiencias y avances en materia de sostenibilidad.

El Foro de Sostenibilidad Ambiental en el Deporte se desarrollará en horario extendido, desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

La asistencia al evento es gratuita, facilitando la participación de estudiantes, profesionales, atletas y público interesado en el futuro sostenible del deporte.

