El Salsódromo es el evento inaugural de la feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

¡Cali se viste de salsa! Todo lo que debe saber para el Salsódromo hoy: Horarios, accesos y cierres viales

Minuto30.com .- Este jueves 25 de diciembre, la capital del Valle del Cauca da inicio oficial a la versión número 68 de la Feria de Cali.

El evento de apertura, el esperado Salsódromo, promete encender la Autopista Suroriental con más de 2.200 artistas en escena.

La administración del alcalde Alejandro Eder y Corfecali han dispuesto un robusto operativo para garantizar que caleños y turistas disfruten de esta fiesta en paz y orden.

Horarios clave para hoy

Para evitar congestiones, tenga en cuenta el cronograma oficial entregado por Fabio Botero, gerente de Corfecali:

2:00 p.m.: Apertura de puertas para el acceso a las graderías.

5:00 p.m.: Inicio del desfile con la Caravana Comercial, que este año incluirá la exhibición de la nueva maquinaria amarilla del distrito.

7:00 p.m.: Inicio del show central con las escuelas de salsa (quienes serán evaluadas para un reconocimiento especial).

10:00 p.m.: Cierre del evento.

Mapa de accesos y ubicación

El desfile se realizará sobre la Autopista Suroriental, entre las carreras 53 y 39.

Ingresos a graderías: Se encuentran entre las carreras 53 y 44, accediendo por las vías que vienen desde el oriente de la ciudad.

Costado Occidental (Norte-Sur): Cinco ingresos habilitados en las carreras 42, 44, 46, 47 y 50.

Zona Gratuita: El ingreso para el público general sin boleta estará ubicado en la carrera 53 con calle 11.

Movilidad: Cierres y rutas alternas

La Secretaría de Movilidad ha dispuesto a 700 agentes de tránsito para coordinar los cierres viales sobre la Autopista Suroriental, los cuales se extienden desde la carrera 34 hasta la 66.

Vías alternas recomendadas:

Avenida Pasoancho.

Calles 5 y 9.

Avenida Circunvalar.

¡Ojo!: Las autoridades hacen un llamado enfático: “Si va a beber, entregue las llaves”. Se recomienda el uso de transporte masivo (MIO), taxis o transporte público para evitar accidentes.

Seguridad y Prevención

Más de mil personas integran el equipo de logística y seguridad. Ricardo Peñuela, subsecretario de Gestión del Riesgo, recordó a los asistentes identificar las salidas de emergencia y ubicar los puntos de atención de los organismos de socorro (más de 100 rescatistas en zona) ante cualquier eventualidad.

Lo que viene en la Feria de Cali

Si planea su agenda para los próximos días, recuerde:

Encuentro de Melómanos: Canchas Panamericanas (Toda la semana).

27 de diciembre: Desfile de Autos Clásicos y Antiguos.

28 de diciembre: Carnaval de Cali Viejo.

29 y 30 de diciembre: Conciertos gratuitos en el barrio Obrero (Calle 25).

Disfruta de la Feria de Cali con alegría y cultura ciudadana. ¡Que viva la salsa!