Cali se viste de gala para el Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17

Cali vibró al ritmo de salsa con la presentación del conjunto Swing Latino durante el lanzamiento oficial del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17.

El evento tuvo lugar el pasado miércoles 25 de febrero en el hotel Dann Carlton, donde se anunció formalmente que la cita orbital se desarrollará del 4 al 11 de julio de 2026.

Esta ceremonia marcó el inicio de la cuenta regresiva para una competencia que promete consolidar el liderazgo deportivo de la región en el panorama internacional.

El secretario general de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), José Carlos Quiñonez, expresó su satisfacción tras el acto administrativo y cultural.

El dirigente peruano subrayó que este tipo de eventos son fundamentales para que tanto la región como el país dimensionen el impacto del mundial en el desarrollo de las pesas colombianas.

Asimismo, Quiñonez agradeció el respaldo de las autoridades gubernamentales y la gestión de la Federación Nacional por acoger un certamen de tal magnitud en beneficio de los jóvenes atletas.

La presentación contó con un sólido respaldo institucional, destacando la presencia de Berenice Moreno Atencia, directora de Posicionamiento y Liderazgo del Ministerio del Deporte, y Ana Milena Orozco Cañas, gerente de Indervalle.

Durante su intervención, Orozco enfatizó que este mundial no es un evento aislado, sino una plataforma estratégica para que los pesistas locales midan su nivel frente a los mejores exponentes del mundo.

Por su parte, el secretario del deporte de Cali, Alexander Camacho Erazo, reafirmó el compromiso de la ciudad por ratificarse como un referente deportivo global.

William Peña Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Pesas, aprovechó el espacio para agradecer la confianza depositada por la IWF en Colombia.

Peña destacó la articulación necesaria entre el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali para garantizar el éxito logístico del torneo.

El dirigente resaltó que el trabajo conjunto es el pilar que permitirá brindar todas las garantías a las delegaciones internacionales que visitarán el país en julio.

Finalmente, la delegación de la IWF concluyó este jueves su primera visita de inspección técnica en la ciudad.

Durante las jornadas de trabajo, las autoridades internacionales supervisaron los avances en la planificación y la adecuación de los escenarios, confirmando que el coliseo El Pueblo será el epicentro de la acción deportiva.

Con el visto bueno preliminar de los inspectores, Cali queda lista para ultimar los detalles de la puesta a punto del certamen orbital sub-17.

