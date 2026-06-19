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Resumen: Cali desplegará 4.000 uniformados y aplicará medidas especiales para garantizar la seguridad electoral durante la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Ley seca, controles y vigilancia aérea: así se prepara Cali para las elecciones de segunda vuelta

La ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca se preparan para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio con un amplio despliegue de seguridad que busca garantizar una jornada electoral tranquila y sin alteraciones del orden público.

Las autoridades confirmaron que cerca de 4.000 uniformados estarán encargados de la vigilancia en la capital vallecaucana y municipios cercanos.

La Policía Metropolitana de Cali informó que los operativos cubrirán no solo los puestos de votación, sino también registradurías, centros de acopio, zonas de escrutinio y corredores estratégicos de la ciudad.

De acuerdo con el brigadier general Herbert Benavídez, más de 1.100 policías adicionales llegaron como apoyo para fortalecer las capacidades locales durante el proceso electoral.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en sectores considerados estratégicos, entre ellos la Universidad del Valle y los principales accesos a la ciudad. Además, el dispositivo contará con apoyo aéreo mediante el helicóptero Halcón, drones de vigilancia y unidades especializadas de inteligencia, investigación criminal, Gaula, Carabineros y Antinarcóticos.

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En cuanto a las medidas restrictivas, la Alcaldía de Cali confirmó que regirá la ley seca desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta el mediodía del lunes.

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Asimismo, se limitará la venta de combustible, que solo podrá realizarse directamente a los tanques de los vehículos. La restricción estará vigente desde las 6:00 de la tarde del sábado hasta las 6:00 de la mañana del lunes, prohibiendo la venta en recipientes, bolsas o contenedores.

A nivel departamental, más de 11.500 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en los 1.152 puestos de votación habilitados para cerca de 3,8 millones de ciudadanos que están llamados a las urnas.

La estrategia incluye monitoreo aéreo mediante la Red Aérea de Protección Territorial (Raptor) y anillos de seguridad en los lugares de votación y escrutinio.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la transparencia de los comicios y evitar la difusión de información no verificada.

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