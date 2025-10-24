Resumen: Entre 2.000 y 3.000 empleos directos generó el montaje en Cali, además de cientos de puestos indirectos en logística, seguridad y servicios.

Cali se prepara para los conciertos de Shakira: «Las Mujeres Ya No Lloran» en el Pascual Guerrero

“Las Mujeres No Lloran World Tour”, el espectáculo que ha recorrido el mundo, llega a Cali con todo su esplendor para que caleños y visitantes disfruten del mismo montaje técnico y artístico que ha acompañado a Shakira en las principales ciudades de América y Europa.

El estadio Pascual Guerrero se prepara para vivir uno de los conciertos más esperados y técnicamente impresionantes de los últimos años, invitando a los asistentes a disfrutar sin perder detalle de esta histórica presentación.

Luis Javier Burgos, productor general del concierto en Cali, aseguró que se trata de uno de los shows más grandes del año a nivel mundial, tanto por su complejidad técnica como por la precisión en su producción.

“Podríamos decir que es uno de los montajes más grandes que se han realizado este año en el mundo. El escenario principal alcanza una altura de 26 metros, convirtiéndose en uno de los más altos construidos en Colombia, con un diseño estructural de alta ingeniería que garantiza la seguridad y el impacto visual característicos de esta gira mundial”, precisó Burgos.

Añadió: “El montaje alcanza entre 250 y 300 toneladas de material, incluyendo estructuras, andamios y equipos, que soportarán alrededor de 100 toneladas de peso en la parte frontal del espectáculo, donde se concentran la pantalla y la iluminación del show”.

El techo del escenario utiliza tecnología Scaffold, de la marca alemana Slayer, reconocida mundialmente por su resistencia y versatilidad en eventos de gran formato.

Para el montaje del concierto de la artista barranquillera fue necesaria la contratación de miles de personas. “Podemos hablar de entre 2.000 y 3.000 empleos directos, más los indirectos a través de nuestros proveedores locales: seguridad, logística, alimentación, aseo y limpieza”, explicó Burgos.

Finalmente, el productor destacó: “Shakira quiso regalarle a su país y a sus principales ciudades la posibilidad de disfrutar su show completo, y nosotros, desde Páramo, también le apostamos al crecimiento de Cali”.

La presencia de Shakira en la capital vallecaucana ratifica la capacidad de la ciudad para albergar producciones de talla mundial, fortaleciendo su cadena de valor en turismo, cultura y entretenimiento, y consolidando a Cali como epicentro de los grandes espectáculos internacionales.

Cabe recordar que ni la Alcaldía de Santiago de Cali, ni ninguno de sus organismos, están vinculados con la venta de entradas para el concierto de Shakira.

