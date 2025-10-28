¡Cali y Palmira vibraron con el Deporte Escolar! Doce disciplinas concluyen en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025

La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025, un evento clave para el deporte escolar en Colombia, ha celebrado con éxito la culminación de competencias en doce disciplinas.

Cientos de niñas, niños y jóvenes de los 32 departamentos del país y Bogotá han demostrado su talento y disciplina en esta instancia decisiva.

El Ministerio del Deporte celebra los avances en las justas, que han visto disputarse las pruebas de voleibol, atletismo, boxeo, para atletismo, tenis de mesa, taekwondo, natación, para natación, karate do, baloncesto 3×3, judo y levantamiento de pesas.

Estos deportistas escolares llegaron a la final tras superar las fases municipal, departamental y regional.

El levantamiento de pesas llegó a su cierre con la entrega de medallas, completando así su ciclo en el evento.

Mientras algunas disciplinas culminan, otras toman el relevo. Hoy, en Palmira, se dio inicio a las competencias de fútbol prejuvenil masculino y femenino.

Los primeros encuentros fueron protagonizados por Atlántico vs. Antioquia en la rama masculina y Boyacá vs. Cesar en la femenina.

Por su parte, el ajedrez avanza hacia sus instancias finales, donde se definirán a los campeones estrategas.

La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados, contó con una participación que supera los 588 mil estudiantes inscritos en todo el país.

Esta es considerada el evento multideportivo escolar más importante de Colombia y una «plataforma de desarrollo y formación integral».

Los Juegos continúan como una fiesta del deporte escolar, que promueven la formación integral y dejando en alto el nombre de cada región de Colombia.

