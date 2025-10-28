Minuto30
    ¡Cali y Palmira vibraron con el Deporte Escolar! Doce disciplinas concluyen en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025
    La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025 concluye con éxito doce disciplinas, impulsando el deporte escolar y revelando el talento juvenil de Colombia. Foto: cortesía Ministerio del Deporte
    Resumen: La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025, el evento multideportivo escolar más importante de Colombia con más de 588 mil estudiantes inscritos, concluyó exitosamente las competencias en doce disciplinas como voleibol, atletismo, natación, y levantamiento de pesas, en las cuales cientos de jóvenes talentos de los 32 departamentos y Bogotá demostraron su disciplina. Mientras estas justas finalizan, el evento continúa con el inicio del fútbol prejuvenil en Palmira y el avance del ajedrez hacia sus finales, promoviendo la formación integral de los deportistas escolares.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025, un evento clave para el deporte escolar en Colombia, ha celebrado con éxito la culminación de competencias en doce disciplinas.

    Cientos de niñas, niños y jóvenes de los 32 departamentos del país y Bogotá han demostrado su talento y disciplina en esta instancia decisiva.

    El Ministerio del Deporte celebra los avances en las justas, que han visto disputarse las pruebas de voleibol, atletismo, boxeo, para atletismo, tenis de mesa, taekwondo, natación, para natación, karate do, baloncesto 3×3, judo y levantamiento de pesas.

    Estos deportistas escolares llegaron a la final tras superar las fases municipal, departamental y regional.

    El levantamiento de pesas llegó a su cierre con la entrega de medallas, completando así su ciclo en el evento.

    Mientras algunas disciplinas culminan, otras toman el relevo. Hoy, en Palmira, se dio inicio a las competencias de fútbol prejuvenil masculino y femenino.

    ¡Cali y Palmira vibraron con el Deporte Escolar! Doce disciplinas concluyen en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados 2025

    Los primeros encuentros fueron protagonizados por Atlántico vs. Antioquia en la rama masculina y Boyacá vs. Cesar en la femenina.

    Por su parte, el ajedrez avanza hacia sus instancias finales, donde se definirán a los campeones estrategas.

    La Final Nacional de los Juegos Intercolegiados, contó con una participación que supera los 588 mil estudiantes inscritos en todo el país.

    Esta es considerada el evento multideportivo escolar más importante de Colombia y una «plataforma de desarrollo y formación integral».

    Los Juegos continúan como una fiesta del deporte escolar, que promueven la formación integral y dejando en alto el nombre de cada región de Colombia.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

