Cali, la Sucursal del Cielo que conquistó a corredores internacionales en su Media Maratón 2025

Minuto30.com .- Cali, la “Capital Deportiva de América” no solo vibró con la energía de su Media Maratón 2025, sino que se consolidó como el destino predilecto para cientos de corredores extranjeros. Atraídos por el espíritu deportivo y la reconocida calidez de la ciudad, atletas de diversos rincones del mundo, especialmente de Latinoamérica, llegaron para vivir una experiencia que trascendió la competencia atlética.

Muchos de estos visitantes no se limitaron a correr. Aprovecharon su estadía para explorar a fondo la “sucursal del cielo”, recorriendo sus vibrantes calles, disfrutando de la inconfundible rumba caleña y saboreando la exquisita y variada gastronomía local. La impresión generalizada fue unánime: la amabilidad y alegría de los caleños dejaron una marca imborrable en los foráneos.

Desde China, Jade, una corredora que reside en Bogotá hace seis meses, visitó Cali por primera vez para participar en la prueba. Al finalizar la carrera, su entusiasmo era palpable: “Me pareció fenomenal las personas y la comida”, expresó, rindiendo tributo a la hospitalidad y el sabor caleño. Por su parte, la atleta guatemalteca Paulina Cabrera se convirtió en una verdadera embajadora del buen gusto, no dejando plato sin probar. “Estoy demasiado feliz aquí, amando a Cali. No he dejado de comer desde que vine. Y la ciudad es hermosa, hay demasiado para conocer, para hacer, comer rico y sacar fotos lindas”, aseguró, con el corazón lleno de la alegría caleña.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Desde el Cono Sur, el corredor uruguayo Ilam Risso, quien estuvo en Cali por primera vez durante una semana, manifestó su fascinación. “Me gustó la rumba y la alegría que tiene la gente. He tratado de probar varias cosas y todo lo que he comido me ha gustado. Son sabores ricos que uno no está acostumbrado a probar”, comentó, destacando la diversidad gastronómica y el ambiente festivo de la ciudad. Las costarricenses Melany y Catalina también quedaron prendadas de la energía local, enfatizando la rumba caleña como uno de los elementos más sorprendentes de su viaje: “Acá se viene a bailar”, dijeron entre risas.

La Media Maratón de Cali ha demostrado ser mucho más que un simple evento deportivo. Se ha transformado en una experiencia cultural y emocional que deja una huella profunda en quienes la viven. Este año, los corredores extranjeros no solo se llevaron una medalla a casa, sino que partieron con el corazón rebosante de la contagiosa alegría caleña, consolidando la reputación de la ciudad como un destino que celebra la vida, el deporte y la cultura con los brazos abiertos.