Cali instalarán 5000 nuevos cupos de bici-parqueaderos

Resumen: Con este proyecto, la Administración Distrital que lidera Alejandro Eder avanza en su compromiso de transformar a Cali en una ciudad más urbana y sostenible.

Con el propósito de fortalecer la movilidad sostenible y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, la Alcaldía de Cali, a través de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, adscrita a la Secretaría de Movilidad Distrital, inició la implementación de un ambicioso proyecto que contempla la instalación de 5000 nuevos cupos de bici-parqueaderos en la ciudad, una de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027.

Durante 2025 comenzará la instalación de los primeros 500 cupos, distribuidos estratégicamente en diferentes comunas de la capital vallecaucana, entre ellas, la 2, 3, 5, 17, 19 y 22, seleccionadas con base en el Plan Integral de Movilidad Urbana y el trabajo conjunto con colectivos de ciclistas y comunidades locales.

“Como meta del Plan de Desarrollo tenemos el objetivo de instalar 5000 cupos de bici-parqueaderos durante los cuatro años de esta administración. Ya estamos en el proceso de iniciar las primeras instalaciones. La idea es fomentar la movilidad sostenible y, al mismo tiempo, conectar la red de ciclo-infraestructura existente con nuevo mobiliario urbano, que motive a más caleños a moverse en bicicleta”, afirmó Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

El funcionario recalcó que en Cali, según los más recientes datos, el 5,4% de la ciudadanía se moviliza en bicicleta. Se cree que esas cifras podrían aumentar a un 6 o 7% cuando se haga la próxima actualización.

Karen Rojas, coordinadora de Proyectos de Movilidad Activa en la Secretaría de Movilidad Distrital, destacó que la iniciativa es fruto de una construcción participativa. “Estos bici-parqueaderos se enmarcan dentro de las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027. Los puntos fueron seleccionados a partir de mesas de trabajo con la comunidad y colectivos de ciclistas, quienes nos ayudaron a identificar las mejores zonas para su implementación. En algunos sectores como parques o centros deportivos, la misma comunidad ha solicitado ampliar la cantidad de cupos”, explicó.

A su vez, Natalia Lemos, ingeniera topográfica de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, señaló que el diseño de los nuevos bici-parqueaderos fue ajustado tras las recomendaciones de los colectivos. “El diseño cambió debido a solicitudes de los ciclistas. Ahora serán elaborados en acero inoxidable, un material más resistente a las condiciones climáticas y de mayor durabilidad”, indicó.

Con este proyecto, la Administración Distrital que lidera Alejandro Eder avanza en su compromiso de transformar a Cali en una ciudad más urbana y sostenible.