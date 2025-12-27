Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cali hace historia! En 2026 la ciudad será sede de la Gran Cumbre Mundial de la Salsa

Minuto30.com .- Santiago de Cali se consolida como el corazón palpitante del ritmo afrocaribeño. En el marco de la actual Feria de Cali, el alcalde Alejandro Eder oficializó el lanzamiento de la Gran Cumbre Mundial de la Salsa 2026, un evento sin precedentes que reunirá a delegaciones de más de 20 ciudades del continente para ratificar a la “Sucursal del Cielo” como el epicentro global del género.

Este anuncio se selló con un histórico apretón de manos entre Eder y los mandatarios de Ponce, Marlese Sifre, y Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry) ciudades emblemáticas de Puerto Rico, quienes se unieron a la denominada Ruta Americana de la Salsa.

Una ruta que une desde Nueva York hasta el Cono Sur

La Ruta Americana de la Salsa no es solo un nombre; es una alianza estratégica intergubernamental. Cali asumirá el liderazgo para articular a ciudades clave como:

Estados Unidos: Nueva York, Miami y Los Ángeles.

El Caribe: La Habana, San Juan, Ponce y Arecibo.

Latinoamérica: Ciudad de México, Caracas, Lima, Callao, Guayaquil y, por supuesto, las potencias colombianas como Barranquilla y Medellín.

El camino hacia la UNESCO

Uno de los pilares más ambiciosos de esta cumbre, que se realizará en septiembre de 2026 como preámbulo al Festival Mundial de Salsa, es sentar las bases para la postulación de la salsa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco.

“Esta apuesta cultural no solo busca fortalecer nuestra identidad, sino dinamizar el turismo y generar oportunidades reales de empleo y desarrollo para todos los caleños”, afirmó el alcalde Alejandro Eder. Por su parte, la secretaria de Cultura, Leydi Higidio, destacó que la salsa es “memoria y futuro”, y que esta red continental permitirá un intercambio permanente de artistas, investigadores y emprendedores.

Impacto económico para la ciudad

La Gran Cumbre 2026 busca abrir nuevos mercados internacionales para el talento local. Con la llegada de delegaciones internacionales, Cali espera un repunte histórico en su economía creativa, fortaleciendo hoteles, restaurantes, escuelas de baile y toda la cadena de valor que hace de la salsa el motor de la ciudad.

¡Cali no solo baila salsa; ahora, Cali dirige el destino de la salsa en el mundo!

