Cali fortalece su escudo: 400 nuevos policías llegan para blindar los barrios y la Feria

Minuto30.com .- Santiago de Cali respira un nuevo aire de seguridad. En una imponente ceremonia policial que simboliza el compromiso por recuperar la tranquilidad de las calles, el alcalde Alejandro Eder Garcés presidió el recibimiento de 400 nuevos patrulleros. Estos uniformados no llegan de paso; su asignación es permanente, una noticia que los caleños esperaban con ansias para fortalecer la vigilancia en las comunas y corregimientos de la capital del Valle.

Con esta nueva cohorte de hombres y mujeres, la Policía Metropolitana de Cali alcanza un pie de fuerza histórico de 6.800 efectivos. Este refuerzo llega en un momento crucial, justo cuando la ciudad se prepara para vivir sus eventos más importantes y busca consolidar la tendencia de reducción de delitos de alto impacto.

El llamado del Alcalde: Más que hombres, se necesitan capacidades

A pesar del optimismo por el nuevo personal, el mandatario Alejandro Eder fue enfático en que la seguridad moderna requiere tecnología. Durante su discurso, el alcalde agradeció a la Dirección de la Policía Nacional, pero lanzó un mensaje claro al Gobierno Nacional sobre la necesidad de reciprocidad.

“Hoy exigimos que sea recíproco el esfuerzo desde el nivel nacional. Agradezco la llegada de estos policías, pero necesitamos que lleguen capacidades técnicas, como sistemas antidrones. Estos son vitales para proteger tanto a la ciudadanía como a nuestros policías en medio de su labor cotidiana”, afirmó Eder.

El alcalde recordó que su administración ha pasado de las palabras a los hechos, destinando por dos años consecutivos el presupuesto más alto en la historia de Cali para seguridad. Esta inversión se ha traducido en realidades tangibles: 300 motocicletas nuevas, 60 vehículos blindados y de patrullaje, y la recuperación de estaciones de Policía que se encontraban en estado de abandono. Para Eder, la ruta es clara: “La única forma de tener paz en el país es trabajando de la mano de la Fuerza Pública”.

Vigilancia por microterritorios: El plan del General Urrego

El despliegue de estos 400 uniformados tiene una estrategia científica detrás. El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el personal no estará disperso al azar. El enfoque será la intervención de microterritorios, aquellos puntos críticos donde el crimen organizado y la delincuencia común han intentado ganar terreno.

Además de patrullar las calles, estos jóvenes policías entrarán en un proceso de entrenamiento continuo para integrarse a especialidades de la institución. “Queremos entregarle a Cali y su área metropolitana agentes comprometidos con la misión de velar por la seguridad, la convivencia y, sobre todo, el respeto absoluto por los derechos de las personas”, señaló el general Urrego.

Blindaje total para la Feria de Cali y el fin de año

La llegada de los 400 permanentes es solo la primera parte del plan de choque para este cierre de año. El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, entregó detalles adicionales que dan tranquilidad a quienes planean disfrutar de las fiestas decembrinas.

García confirmó que, sumado al refuerzo permanente, Cali recibirá en los próximos días un apoyo adicional de 800 policías temporales destinados exclusivamente a custodiar la Feria de Cali. Este despliegue garantiza que los eventos masivos, el comercio y las zonas turísticas cuenten con una vigilancia sin precedentes, permitiendo que la “Sucursal del Cielo” brille por su alegría y no por incidentes violentos.

Un compromiso de ciudad

El refuerzo del pie de fuerza es un paso vital, pero el mensaje de la administración local es que la seguridad es un contrato social. La inversión en motos, patrullas y la mejora de las estaciones busca dignificar la labor policial para que, a su vez, la respuesta al ciudadano sea más rápida y efectiva.

Para el ciudadano de a pie, ver a estos 400 nuevos patrulleros en sus barrios significa la posibilidad de caminar con menos miedo, de que el parque del barrio vuelva a ser de los niños y de que el comercio local prospere sin la sombra de la extorsión.

Cali se prepara así para un cierre de 2025 con una fuerza policial robustecida, una alcaldía que no escatima en recursos y una ciudadanía que espera ver estos esfuerzos convertidos en paz duradera.

