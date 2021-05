EN VIDEO: ¡Parece un campo de guerra! Muertos, bala y terror, así fue la noche en Siloé, Cali

En el sector residencial de Siloé, Cali, se registró una nueva noche de angustia y violencia donde se habrían presentado múltiples casos de excesos por la Fuerza Pública.

En redes sociales han sido difundidos múltiples videos en los que se evidencian los momentos de pánico por parte de la comunidad.

Hay videos en los que se observa a los entes de emergencia auxiliar a los niños afectados por los gases que ingresan a sus viviendas. También hay algunos en los que se observa el momento en el que uniformados disparan contra la comunidad y amedrentan a médicos voluntarios.

Además de las denuncias de los excesos, la ciudadanía también asegura que durante la pasada noche se presentaron bloqueos en la señal de Internet de la ciudad, por lo que no fue posible hacer transmisiones sobre lo que ocurría.

Por el momento hay una cifra parcial que recoge que en las dos últimas noches,22 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en la capital vallecaucana.

Lluvia de disparos de fusil en Siloe, piden el acompañamiento de las comunidades indígenas, están solos y a Merced d la fuerza publica

Esto no es Siria, no es no es Irak, esto es CALI COLOMBIA, el estado está matando a su pueblo #SOSColombiaNosEstanMatando pic.twitter.com/MsKwT1qtj7

