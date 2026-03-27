¡Cali es la sede! La Selección Colombia Femenina se juega la vida ante Venezuela y Chile por Liga de Naciones

Minuto30.com .- La “Sultana del Valle” vuelve a vestirse de amarillo. La FCF anunció oficialmente que el Estadio Olímpico Pascual Guerrero acogerá las fechas 5 y 6 de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, donde Colombia buscará dar un paso firme hacia la clasificación directa a la cita orbital.

El camino a Brasil 2027

Con un formato de competencia feroz, donde nueve selecciones de Sudamérica pelean por solo dos cupos directos y dos plazas de repechaje, el equipo nacional no tiene margen de error. Jugar en Cali, considerada por muchos la “casa del fútbol femenino”, representa una ventaja estratégica por el aliento incondicional de su hinchada.

Prográmate: Horarios de la doble fecha en Cali

La Selección Colombia Femenina disputará ambos compromisos en horario estelar para que todo el país se conecte con el talento de nuestras jugadoras:

Fecha 5: Colombia vs. Venezuela

Día: Viernes, 10 de abril de 2026.

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Estadio Pascual Guerrero, Cali.

Fecha 6: Colombia vs. Chile

Día: Martes, 14 de abril de 2026.

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Estadio Pascual Guerrero, Cali.

Una invitación a llenar el Pascual

La Federación extendió una invitación especial a los aficionados de todo el país para acompañar este reto del primer semestre de 2026. Se espera que figuras como Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Catalina Usme lideren al grupo en estos duelos que prometen ser batallas tácticas de alto nivel ante selecciones que también sueñan con el cupo mundialista.

La boletería para estos encuentros ya está disponible a través de los canales oficiales de la FCF; además hay promociones para quienes deseen asistir a ambos compromisos en el “Sanfernandino”.