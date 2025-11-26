Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se enfrenta a una "final" crucial este jueves 27 de noviembre a las 6:30 p.m. contra el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en un partido vital por la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga, donde la victoria es imperante para mantener sus opciones reales de clasificar a la final. El equipo de Alejandro Restrepo viajó el miércoles a Cali con la misión de sumar los tres puntos, pues una derrota o empate complicaría seriamente su panorama en el grupo, obligándolo a depender de otros resultados, por lo que el enfoque está totalmente puesto en los 90 minutos de intensidad, garra y eficacia ofensiva que necesita el "Poderoso" para reengancharse en la lucha directa por el cupo.
El DIM se juega su futuro en el cuadrangular A de la Liga, enfrentando este jueves 27 de noviembre, al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.
Este crucial duelo, válido por la tercera fecha, se disputará a las 6:30 p.m. y representa una verdadera final para los dirigidos por Alejandro Restrepo.
Con la necesidad imperante de sumar tres puntos, el equipo antioqueño debe asegurar la victoria para mantenerse con opciones reales de clasificar a la final, en un grupo extremadamente cerrado y competitivo.
El itinerario del equipo muestra la concentración y el compromiso con este desafío. Tras culminar su última sesión de entrenamiento en la mañana del miércoles 26 en su sede deportiva de Llanogrande, la plantilla se dispuso a viajar.
El desplazamiento se realizó desde el aeropuerto José María Córdova, tomando un vuelo directo hacia la capital del Valle.
La logística está pensada para que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas y mentales al encuentro de la noche de este jueves.
La importancia de este partido radica en el panorama del cuadrangular. Una derrota o incluso un empate pondría al DIM en una posición muy difícil, al depender de resultados de terceros en las jornadas restantes.
Los tres puntos ante el América son no negociables y significarían un respiro anímico y matemático, reenganchando al ‘Poderoso’ en la lucha directa por el cupo a la gran final.
La plantilla sabe que la garra y la eficacia ofensiva deben ser las protagonistas en el gramado del Pascual Guerrero.
Tras la intensidad del compromiso de esta noche, la delegación roja pernoctará en Cali. El regreso a la capital antioqueña está programado para mañana, viernes, a las 2:45 p.m.
Sin embargo, la mente de los jugadores y del cuerpo técnico está puesta únicamente en los 90 minutos de este jueves.
Más noticias del Deportivo Independiente Medellín
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.