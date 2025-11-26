El DIM se juega su futuro en el cuadrangular A de la Liga, enfrentando este jueves 27 de noviembre, al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Este crucial duelo, válido por la tercera fecha, se disputará a las 6:30 p.m. y representa una verdadera final para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Con la necesidad imperante de sumar tres puntos, el equipo antioqueño debe asegurar la victoria para mantenerse con opciones reales de clasificar a la final, en un grupo extremadamente cerrado y competitivo.

El itinerario del equipo muestra la concentración y el compromiso con este desafío. Tras culminar su última sesión de entrenamiento en la mañana del miércoles 26 en su sede deportiva de Llanogrande, la plantilla se dispuso a viajar.

El desplazamiento se realizó desde el aeropuerto José María Córdova, tomando un vuelo directo hacia la capital del Valle.

Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

La logística está pensada para que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas y mentales al encuentro de la noche de este jueves.

La importancia de este partido radica en el panorama del cuadrangular. Una derrota o incluso un empate pondría al DIM en una posición muy difícil, al depender de resultados de terceros en las jornadas restantes.

Los tres puntos ante el América son no negociables y significarían un respiro anímico y matemático, reenganchando al ‘Poderoso’ en la lucha directa por el cupo a la gran final.

La plantilla sabe que la garra y la eficacia ofensiva deben ser las protagonistas en el gramado del Pascual Guerrero.

Tras la intensidad del compromiso de esta noche, la delegación roja pernoctará en Cali. El regreso a la capital antioqueña está programado para mañana, viernes, a las 2:45 p.m.

Sin embargo, la mente de los jugadores y del cuerpo técnico está puesta únicamente en los 90 minutos de este jueves.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín