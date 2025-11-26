Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

    • Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

    Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América
    DIM necesita victoria crucial ante América en Cali este jueves para mantener vivas las opciones de clasificación en el ajustado cuadrangular. Foto: DIM
    Compartir:
    • Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se enfrenta a una "final" crucial este jueves 27 de noviembre a las 6:30 p.m. contra el América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, en un partido vital por la tercera fecha del cuadrangular A de la Liga, donde la victoria es imperante para mantener sus opciones reales de clasificar a la final. El equipo de Alejandro Restrepo viajó el miércoles a Cali con la misión de sumar los tres puntos, pues una derrota o empate complicaría seriamente su panorama en el grupo, obligándolo a depender de otros resultados, por lo que el enfoque está totalmente puesto en los 90 minutos de intensidad, garra y eficacia ofensiva que necesita el "Poderoso" para reengancharse en la lucha directa por el cupo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El DIM se juega su futuro en el cuadrangular A de la Liga, enfrentando este jueves 27 de noviembre, al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Este crucial duelo, válido por la tercera fecha, se disputará a las 6:30 p.m. y representa una verdadera final para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

    Con la necesidad imperante de sumar tres puntos, el equipo antioqueño debe asegurar la victoria para mantenerse con opciones reales de clasificar a la final, en un grupo extremadamente cerrado y competitivo.

    El itinerario del equipo muestra la concentración y el compromiso con este desafío. Tras culminar su última sesión de entrenamiento en la mañana del miércoles 26 en su sede deportiva de Llanogrande, la plantilla se dispuso a viajar.

    El desplazamiento se realizó desde el aeropuerto José María Córdova, tomando un vuelo directo hacia la capital del Valle.

    Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

    La logística está pensada para que el equipo llegue en óptimas condiciones físicas y mentales al encuentro de la noche de este jueves.

    La importancia de este partido radica en el panorama del cuadrangular. Una derrota o incluso un empate pondría al DIM en una posición muy difícil, al depender de resultados de terceros en las jornadas restantes.

    Los tres puntos ante el América son no negociables y significarían un respiro anímico y matemático, reenganchando al ‘Poderoso’ en la lucha directa por el cupo a la gran final.

    La plantilla sabe que la garra y la eficacia ofensiva deben ser las protagonistas en el gramado del Pascual Guerrero.

    Tras la intensidad del compromiso de esta noche, la delegación roja pernoctará en Cali. El regreso a la capital antioqueña está programado para mañana, viernes, a las 2:45 p.m.

    Sin embargo, la mente de los jugadores y del cuerpo técnico está puesta únicamente en los 90 minutos de este jueves.

    Más noticias del Deportivo Independiente Medellín

    Noticias relacionadas

    ¡Pilas! Cambiaron el horario del partido del DIM contra América de Cali

    1 punto de 6: ¡El DIM merecía más! Giuliano Tiberti, analizó el partido contra Atlético Nacional

    ¡Agárrense, va Aguerre, no va el Polaco! Titulares del DIM para enfrentar a Atlético Nacional

    ¡Envidia verdolaga! El DIM si podrá contar con el Atanasio para todos los partidos de los cuadrangulares

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Rengifo al banco! Diego Arias anunció el once titular de Atlético Nacional para enfrentar a Junior

    ¡Rengifo al banco! Diego Arias anunció el once titular de Atlético Nacional para enfrentar a Junior

    Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

    Todo o nada en Cali: El DIM busca tres puntos vitales ante América

    ¡Hospital verdolaga! Atlético Nacional entrega reporte médico del estado de salud de los suyos

    ¡Hospital verdolaga! Atlético Nacional entrega reporte médico del estado de salud de los suyos

    ¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

    ¡No le compre a los revendedores! Todavía hay boletas disponibles para el partido de Atlético Nacional contra Junior

    ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires

    ¡El empate no sirve! Diego Arias anunció los convocados de Atlético Nacional para recibir a Junior en Ditaires


    [grupos] [fixture items="7"]