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    Administración Distrital desmiente que el Transporte Público Colectivo vaya a desaparecer en Cali: se renuevan flota y rutas

    En mayo de 2025 comenzó la operación de la primera ruta alimentadora del MIO con buses del Transporte Público Colectivo

    Publicado por: SoloDuque

    transporte colectivo en cali
    Foto: Alcaldía de Cali
    Administración Distrital desmiente que el Transporte Público Colectivo vaya a desaparecer en Cali: se renuevan flota y rutas

    Resumen: Los avances ya son una realidad. En mayo de 2025 comenzó la operación de la primera ruta alimentadora del MIO con buses del Transporte Público Colectivo

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    La Administración Distrital, en cabeza del alcalde Alejandro Eder, reiteró a empresarios y propietarios del Transporte Público Colectivo (TPC), que su apuesta es fortalecer el sistema y consolidar un modelo de movilidad que trabaje de manera articulada con el MIO.

    “Ni la Alcaldía, ni Metro Cali, quieren acabar el Transporte Público Colectivo: todo lo contrario. Junto con la Secretaría de Movilidad Distrital, hemos dado pasos importantes para avanzar en su vinculación al nuevo Sistema Integrado de Transporte Público”, afirmó Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali.

    Los avances ya son una realidad. En mayo de 2025 comenzó la operación de la primera ruta alimentadora del MIO con buses del Transporte Público Colectivo. Posteriormente, se incorporaron las rutas A52 y A57, demostrando que la integración entre ambos sistemas ya está en marcha y ofrece resultados positivos para la ciudad.

    De manera paralela, las mesas técnicas han permitido avanzar en tres aspectos fundamentales:

    1. El levantamiento del congelamiento, que impide la reposición de la flota desde 2017.

    2. La reglamentación del proceso de chatarrización, para facilitar la renovación de los vehículos.

    3. La estructuración de nuevas rutas complementarias en sectores donde el MIO no presta servicio.

    Voces

    Arbey Hurtado, representante del G5, destacó que estas medidas “representan garantías para la permanencia y modernización del Transporte Público Colectivo”.

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    Según Víctor Dinas, director ejecutivo del G5, el trabajo conjunto con la Administración Distrital ha permitido construir acuerdos que brindan estabilidad al sector. “Ya contamos con un borrador del decreto que garantizará la continuidad del transporte público en Cali y permitirá avanzar en el descongelamiento de la flota, para incorporar vehículos más modernos. Además, los transportadores hemos participado en la construcción de los actos administrativos que harán posible una integración efectiva con el MIO”, precisó.

    Carlos Alberto Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible, explicó que el proceso responde a una hoja de ruta que la ciudad viene construyendo desde hace varios años. “Este será un hecho histórico para Cali, porque fortalecerá el transporte público, mejorará la calidad del servicio y permitirá una movilidad más eficiente y segura para todos los ciudadanos”, subrayó.

    Detalles importantes

    Otro de los avances destacados es la reducción del área de exclusividad del MIO, que pasó del 84 al 40%. Esto abre mayores posibilidades para que el TPC continúe operando como parte del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público.

    Metro Cali reactivó el reconocimiento económico por la chatarrización de vehículos, proceso que permaneció suspendido durante más de 10 años. A la fecha, se han desembolsado más de 13.016 millones de pesos, correspondientes a 152 vehículos desintegrados.

    Los propietarios del Transporte Público Colectivo podrán optar por renovar sus vehículos para seguir prestando el servicio dentro del Sistema Integrado de Transporte Público, o acogerse al proceso de chatarrización con los incentivos establecidos.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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