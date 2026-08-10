Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Alejandro Eder decretó toque de queda en Cali de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. para evitar saqueos y agilizar rescates tras el sismo. Conozca las excepciones

¡Toque de queda en Cali! Alcalde decreta medida tras sismo para frenar saqueos y facilitar rescates

Minuto30.com .- La emergencia provocada por el sismo de 7.4 no solo ha dejado graves afectaciones estructurales en el occidente del país, sino que también ha encendido las alarmas de seguridad en la capital del Valle del Cauca.

Ante los reportes de desórdenes y amenazas contra el comercio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció medidas drásticas de restricción a la movilidad para garantizar el orden público y no entorpecer la labor de los socorristas.

Horario de la restricción y motivos

A través de sus canales oficiales, el mandatario local confirmó que la ciudad entra en Toque de Queda continuo desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m..

«Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de Cali. Nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y concentrar todos los esfuerzos en salvar vidas. Caleños, estas primeras 48 horas son críticas. Les pedimos permanecer en casa», advirtió Eder en su contundente mensaje a la ciudadanía.

La medida busca despejar las principales vías de la ciudad para garantizar que los equipos de búsqueda y rescate, ambulancias y maquinaria pesada puedan avanzar sin interrupciones hacia las zonas con colapsos estructurales.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Excepciones al Toque de Queda

Para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales y la atención de la emergencia, la Alcaldía definió un listado estricto de excepciones.

Importante: Todas las personas incluidas en las siguientes categorías podrán circular, siempre y cuando puedan acreditar su condición (carné, certificado laboral o tiquetes) cuando las autoridades de Policía o Tránsito lo requieran.

Categoría ¿Quiénes están exentos de la medida? Seguridad y Rescate Fuerza Pública, Policía, Tránsito, Defensa Civil, Cruz Roja, organismos de socorro y personal (público o privado) de búsqueda y rescate, incluyendo operadores de grúas y maquinaria amarilla. Justicia y Prensa Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación, personal de vigilancia privada y Periodistas. Salud y Atención Personal médico, sanitario y farmacéutico. Ambulancias, vehículos prehospitalarios, transporte de insumos, sangre y oxígeno. Personas que requieran atención médica urgente. Servicios Públicos Personal y vehículos necesarios para restablecer acueducto, alcantarillado, energía, gas, aseo, telecomunicaciones y alumbrado público. Viajeros y Logística Personal operativo del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y la Terminal de Transportes, así como viajeros, pilotos y conductores con viajes programados en horas próximas (previa acreditación). Trabajo e Industria Servidores públicos en funciones, trabajadores con actividades en municipios vecinos y empleados por turnos de empresas que mantengan procesos productivos continuos.

La Policía Metropolitana de Cali desplegará operativos de control en las principales intersecciones y comunas de la ciudad para sancionar a quienes incumplan la norma sin justificación y para neutralizar cualquier intento de saqueo a establecimientos comerciales.