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Resumen: Un depósito ilegal del Clan del Golfo fue hallado en Turbo, Antioquia. Las autoridades incautaron fusiles, minas antipersonales, explosivos y otros elementos de guerra.

Les bajaron la caleta al Clan del Golfo: hallan fusiles, minas y explosivos en Turbo

Un depósito ilegal del Clan del Golfo fue localizado por tropas del Ejército Nacional durante operaciones militares que se desarrollan en zona rural del municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño.

El hallazgo permitió la incautación de armamento, explosivos, equipos de comunicación y material de intendencia que, según las autoridades, pertenecería a la subestructura Fernando Oquendo Estrada de ese grupo criminal.

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería N.° 47 Francisco de Paula Vélez, adscrito a la Brigada 17 del Ejército Nacional, en coordinación con unidades de la DIJIN-GREDO de la Policía Nacional. Las acciones hacen parte de la ofensiva militar que continúa en el corregimiento Alto de Mulatos, jurisdicción de Turbo.

Durante el procedimiento, los uniformados encontraron cinco fusiles, cuatro pistolas, 22 proveedores, 200 cartuchos de diferentes calibres, 30 minas antipersonales, un radio de comunicaciones, tres equipos de campaña y tres chalecos multipropósito.

De acuerdo con el Ejército, el depósito ilegal del Clan del Golfo era utilizado para almacenar material de guerra y otros elementos empleados por la estructura criminal en esa zona del departamento.

Las autoridades señalaron que este resultado representa una afectación a la capacidad logística y armada del grupo ilegal.

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Asimismo, indicaron que estas operaciones buscan contrarrestar las acciones de organizaciones criminales que, presuntamente, pretenden intimidar a la población y afectar las condiciones de seguridad en el Urabá antioqueño.

El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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