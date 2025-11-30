Calentando la previa

Resumen: Aunque con una pequeña representación, como para variar, el castellano consiguió colarse con dos novelas en el que podría ser el escalafón definitivo de los mejores libros del año

Llega diciembre y con ello empiezan a emerger las listas literarias con el escalafón definitivo de los mejores libros del año. Conforme avancen las semanas las veremos floreciendo silvestres en cada sección cultural de cuántos medios estemos suscritos y, como ya es tradición año a año, la más esperada de la temporada será, sin lugar a duda, la de The New York Times. Diario que ya empezó a calentar la previa allanando el camino hacia la revelación final de los elegidos con la publicación esta semana de los 100 títulos más notables de 2025, obras que no alcanzaron a meterse en la mejor centena, pero que tienen un gran nivel de calidad, digno de destacar.

Aunque con una pequeña representación, como para variar, el castellano consiguió colarse con dos novelas. La primera, “La Muerte Me Da” de Cristina Rivera Garza, que, aunque originalmente vio la luz en 2007, se tradujo hasta hace poco al inglés, tal vez gracias al gran momento que vive la autora mexicana tras haber ganado el Pulitzer de Memorias el año pasado y haber entrado por sorpresa en el podio de las quinielas para el Premio Nobel unas semanas atrás. La segunda, “Victorian Psycho” de Virginia Feito, la española que ya había cosechado halagos con su debut literario “La Señora March” y cuya producción avanza con paso seguro hacia la madurez estilística con este segundo trabajo.

Y si de nombres recurrentes en la carrera hacia el Olimpo Literario va la cosa, no podemos dejar por fuera a “Imposible Decir Adiós” de Han Kang (Nobel 2024), la esperada primera novela luego de su coronación, la cual ha sido recibida con aprecio por la crítica. Pero también tenemos a pesos pesados que siguen haciendo la fila, como “El Libro de Mis Vidas: Como unas Memorias” de la inmortal Margaret Atwood, quien a sus prolíficos 86 años sigue esperando que dejen de ignorarla desde Estocolmo. Otro que no quiso quedarse fuera de la foto fue Thomas Pynchon con “Shadow Ticket”, demostrando que sigue vigente y que méritos no le faltan para haber ocupado la sexta posición en las casas de apuestas como heredero del legado de Sir Alfred Nobel.

Para sorpresa de nadie, hubo cameos de otros muchos galardonados que pasaron el corte: “Flesh” de David Szalay (Booker 2025), por supuesto, aunque su reseña de The New York Times no venda muy bien la novela; lo mismo que Arundhati Roy (Booker 1997) con “Mi Refugio y Mi Tormenta”, homenaje a la complicada relación con su madre; “The Loneliness of Sonia and Sunny” de Kiran Desai (Booker 2006), con el que fue finalista del Booker Prize que se llevaría “Flesh”; y “Venetian Vespers” de John Banville (Booker 2005), quien sigue equilibrando la vida con Benjamin Black, su alter ego oscuro.

Por último, menciones especiales que alimentan la expectativa de cara a la lista suprema de los 100 mejores: “Catábasis” de R. F. Kuang, la tercera parte de “El Volumen del Tiempo” de Solvej Balle y “Amanecer en la Cosecha”, quinta entrega de los Juegos del Hambre de Suzanne Collins.