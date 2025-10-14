Con título general para Caldas finalizó el Interligas de Hockey SP en Medellín

Resumen: El Campeonato Nacional Interligas de Hockey SP 2025, organizado por la Federación Colombiana de Patinaje, concluyó en la Cancha Panamericana de la Liga de Patinaje de Antioquia tras cuatro días de competencia, coronando a Caldas como el campeón general. Caldas demostró un gran dominio, logrando medallas de oro en las categorías Abierta Varones y Sub-19 Varones, y una plata en Abierta Damas. Los demás resultados notables fueron el oro para Bogotá en Abierta Damas y las medallas de plata y bronce en diversas categorías para Antioquia y Valle del Cauca. El torneo, que contó con la participación de seis departamentos, sirvió como preparación para el próximo Campeonato Panamericano en San Juan, Argentina.
Tras cuatro días de intensa competencia en la Cancha Panamericana de la Liga de Patinaje de Antioquia, culminó el Campeonato Nacional Interligas de Hockey SP 2025.
La competencia fue organizada por la Federación Colombiana de Patinaje, concluyó coronando a Caldas como campeón general del certamen.
El torneo contó con la participación de seis departamentos: Atlántico, Bogotá, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Antioquia.
La cita sirvió como antesala para el próximo Campeonato Panamericano de San Juan – Argentina, atrayendo la presencia de jugadores ya seleccionados para la cita continental.
Caldas demostró su poderío al disputar las finales en las tres categorías en disputa, asegurándose dos medallas de oro en Abierta Varones y Sub-19 Varones.
Adicionalmente, una medalla de plata en Abierta Damas, consolidándose así como el mejor departamento del país en esta modalidad.
Los resultados de las finales en la categoría abierta damas, dejaron a Bogotá con el oro al imponerse por un ajustado 1-0 a Caldas. Antioquia se quedó con el bronce.
En Sub-19 Varones, Caldas conquistó el título al vencer 3-2 a Antioquia. El Valle del Cauca logró la medalla de bronce.
Por su parte en Abierta Varones, en un emocionante partido, Caldas repitió la victoria ante Antioquia con un marcador final de 5 a 4. Bogotá se ubicó en el tercer puesto.
El evento se desarrolló con éxito gracias a la gestión de la Federación Colombiana de Patinaje y el apoyo logístico de la Liga de Patinaje de Antioquia.
