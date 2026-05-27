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    ¡Calarcá vs. Mordisco! Cruentos combates en Guaviare dejan extraoficialmente al menos 50 muertos

    Estos combates se registran a 100 kilómetros de San José de Guaviare

    Publicado por: SoloDuque

    Alguna vez "Ivan Mordisco" y "Calarcá" fueron amigos... pero hoy no!!! creuntos combates dejan más de 50 muertos
    Alguna vez "Ivan Mordisco" y "Calarcá" fueron amigos... pero hoy no!!!. Foto: Redes Sociales
    ¡Calarcá vs. Mordisco! Cruentos combates en Guaviare dejan extraoficialmente al menos 50 muertos

    Resumen: El sangriento enfrentamiento se desató, al parecer, por el control a sangre y fuego de las rutas del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un escenario de guerra y horror se vive en las profundidades del departamento del Guaviare. A través de su cuenta de X, el Ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó un violento enfrentamiento armado entre dos facciones de las disidencias de las FARC: las estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ y las de alias ‘Calarcá’.

    De acuerdo con información extraoficial que ha trascendido tras los combates, la cifra de víctimas fatales producto de este choque armado podría ascender a por lo menos 50 muertos, un saldo trágico que evidencia la crudeza de la disputa territorial.

    Detalles de la confrontación

    El sangriento enfrentamiento se desató, al parecer, por el control a sangre y fuego de las rutas del narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas que sostienen a estas estructuras. Los detalles conocidos hasta el momento indican:

    Los combates se registran en el sector selvático de Barranco Colorado, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros de distancia del casco urbano.

    Las autoridades advierten con profunda preocupación que entre los múltiples combatientes abatidos podría haber menores de edad que habían sido reclutados forzadamente. Este hecho ratifica la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad por parte de estos grupos ilegales.

    Despliegue militar y respuesta institucional

    Ante la magnitud de la masacre, las tropas de las Fuerzas Militares que se encuentran en la zona adelantando misiones de protección y fortaleciendo el Plan Democracia (de cara a las elecciones), ya se desplazan hacia este remoto punto selvático. Su objetivo principal es restablecer el orden, garantizar la seguridad de la población civil y mantener el control institucional.

    De manera paralela, se está articulando con Medicina Legal y las autoridades judiciales competentes para ingresar a la zona, realizar los actos urgentes, y consolidar la cifra oficial de fallecidos.

    «El crimen solo genera muerte»

    MinDefensa es contundente en su mensaje, advirtiendo que la ofensiva del Estado no se detendrá: «No descansaremos hasta identificar a los principales responsables de este hecho y neutralizarlos con toda la capacidad institucional».

    Asimismo, reiteró el llamado a los combatientes que sobreviven en estas estructuras criminales a que se desmovilicen a tiempo para salvar sus vidas y retornar a la legalidad.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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