Lluvias desbordan la ciudad: piden declarar calamidad pública en Medellín

Resumen: Capturan a alias Toco, cabecilla del GDO Robledo, señalado de liderar rutas de narcotráfico internacional desde Medellín.

El aumento de las lluvias en Medellín encendió las alertas de las autoridades, luego de que el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo recomendara declarar la calamidad pública para atender las emergencias que se han venido registrando en diferentes sectores de la ciudad.

Durante una reciente sesión encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez, se presentó un balance de las afectaciones que deja la temporada invernal en lo corrido del año.

Según las cifras oficiales, se han reportado más de mil emergencias, de las cuales una parte significativa está directamente relacionada con las precipitaciones.

Entre los incidentes más frecuentes se encuentran deslizamientos de tierra, caída de árboles e inundaciones, situaciones que han obligado a la realización de múltiples inspecciones técnicas en zonas de riesgo.

Como resultado de estas evaluaciones, se han emitido recomendaciones de evacuación tanto temporales como definitivas para proteger a las comunidades.

Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres se indicó que la declaratoria de calamidad pública permitiría agilizar la atención en puntos críticos y destinar recursos de manera más inmediata para mitigar los efectos de las lluvias.

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Los pronósticos del sistema de monitoreo climático advierten que las precipitaciones podrían intensificarse en las próximas semanas, con presencia de tormentas eléctricas que se extenderían hasta el mes de mayo. Este panorama mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro.

Ante esta situación, se reiteró el llamado a la ciudadanía para estar atentos a cambios en ríos y quebradas, así como reportar cualquier emergencia a través de las líneas oficiales. La articulación entre entidades busca reducir el riesgo y evitar mayores afectaciones durante la temporada invernal.

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