Caitlyn Jenner no ha hablado con Khloé Kardashian en cinco o seis años, contó detalles

Caitlyn Jenner estuvo en uno de los programas de televisión británica, el ‘reality’ de supervivencia ‘I’m A Celebrity, Get Me Out of Here!’, donde contó varios detalles sobre la relación tan turbulenta que lleva con ciertos miembros del clan Kardashian y los estrechos lazos que solía mantener con Khloé Kardashian que desde hace más de cinco o seis años se rompieron.

“Se lo conté a todos mis hijos, uno a uno, pero Khloé por alguna razón se enfadó mucho conmigo y dejó de hablarme durante todo el proceso. Han pasado ya cinco o seis años y realmente no he vuelto a hablar con ella a solas”, contó Caitlyn en un momento de confidencias.

“No sé qué pasó, la verdad, porque estábamos muy unidos. La crié desde que tenía cinco años, y no entiendo qué se le ha debido de pasar por la cabeza para tomar esa decisión”, manifestó luego de que el exfutbolista Ian Wright le preguntara sobre los motivos, incluido el posible “egoísmo” de Khloé que, al parecer sería el que le dio fin a su relación.

Caitlyn Jenner también manifestó que está muy satisfecha de la actitud tan madura y comprensiva que le demostró el mayor de sus hijos, Brandon, al darle a conocer el paso que iba a dar para ser completamente feliz.

“Empecé con Brandon, mi hijo, y me contestó: ‘Papá, siempre he estado muy orgulloso de ser tu hijo, pero jamás he estado tan orgulloso de serlo como ahora. Eres muy valiente'”, contó en la misma conversación que tuvo con sus amigos de aventura.