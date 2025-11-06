Caimanes del Llano asume el liderato de la Liga Profesional de Baloncesto 2025-II

Una racha imparable ha llevado a Caimanes del Llano a la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II.

El equipo de Villavicencio se apoderó del primer puesto tras lograr una doble victoria crucial contra Caribbean Storm durante la actividad de la liga que se llevó a cabo entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre.

Caimanes del Llano ha acumulado 17 puntos, producto de siete triunfos en diez partidos disputados, destacando su impresionante racha de cuatro victorias consecutivas que le ha permitido liderar el certamen nacional.

Los juegos pueden seguirse en vivo a través del Facebook del Comité Olímpico Colombiano.

La tabla de posiciones se encuentra muy ajustada en la parte alta. Toros del Valle comparte las mismas 17 unidades que el líder, ubicándose en la segunda posición por criterios de desempate.

En el tercer lugar aparece Paisas con 15 puntos (seis triunfos en nueve presentaciones), y en el cuarto puesto se encuentra Caribbean Storm con cinco victorias en diez salidas.

La zona de clasificación a playoffs la completa Sabios de Manizales en la quinta casilla con 14 puntos. Más abajo en la tabla general se encuentran Cimarrones con 11 unidades y Motilones cerrando con 10.

El formato del campeonato establece que al finalizar la primera fase, los equipos que finalicen en el primer y segundo lugar asegurarán su paso directo a las semifinales.

Por su parte, las escuadras ubicadas entre el tercer y sexto puesto deberán disputar la fase de cuartos de final para definir a los otros dos semifinalistas.

Esta configuración garantiza una intensa lucha por las primeras posiciones y los cupos directos, haciendo de cada encuentro restante una final anticipada para los equipos involucrados.

La acción del baloncesto profesional colombiano no se detiene, y la jornada de este martes 4 de noviembre trae consigo dos emocionantes enfrentamientos.

En el Coliseo La Caldera de Quibdó, Cimarrones del Chocó y Motilones se medirán desde las 6:30 de la tarde. Más tarde, a partir de las 8:15 pm, el Coliseo Iván de Bedout en Medellín será testigo del duelo entre Paisas y Sabios de Manizales.

Estos partidos serán clave para reacomodar las posiciones en la mitad de la tabla y acercar a los equipos a sus objetivos de clasificación.

En cuanto a las estadísticas individuales, se destacan las actuaciones de varios jugadores a lo largo del certamen.

En los partidos disputados entre el 10 y el 31 de octubre, el estadounidense Terry Armstrong (Toros del Valle) se erigió como el líder en recuperaciones con 18.

