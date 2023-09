[Fuerte VIDEO] Caimán de 14 pies fue captada con su víctima apretada entre sus mandíbulas

Agentes de la policía en Florida, Estados Unidos, quedaron sorprendidos luego de que hallaran a un caimán de 14 pies con su víctima apretada entre sus mandíbulas.

Un enorme caimán fue capturado este viernes 22 de septiembre cargando el cuerpo sin vida de un residente de la Florida por un canal. Un testigo vio por primera vez al reptil de 14 pies con su víctima apretada entre sus mandíbulas en una calle residencial en Largo, la autoridades hicieron presencia en el lugar.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida estaba investigando una muerte ocurrida el viernes en la localidad de Largo que involucró a un caimán.

“Me di cuenta de que había un cuerpo en su boca, así que comencé a grabar”, dijo el testigo JaMarcus Bullard a Spectrum Bay News 9.

Según la oficina del Sheriff del condado de Pinellas, al caimán lo “mataron humanamente” y lo sacaron de la vía fluvial; el cuerpo de un hombre también fue sacado del caño.

Sigue al canal Virales en minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzQXbfAu3aZ7d6vHA3g

#BREAKING: Florida Officials have killed a Massive 13-Foot Alligator After Discovery of deceased human body

#PinellasCounty | #Florida

⁰Numerous authorities are currently on the scene where a deceased body was found near a massive 13-foot alligator close to a pool of… pic.twitter.com/lUpt7JCeKc

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 22, 2023