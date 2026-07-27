Resumen: Ante la reciente caída del dólar frente al peso colombiano, la apertura de cuentas de inversión en el exterior se disparó un 36 % en el país; sin embargo, expertos de la firma Folionet advierten que comprar divisas no equivale a invertir, pues la moneda por sí sola no genera rentabilidad. Por esta razón, se recomienda evitar especular con el comportamiento de la tasa de cambio a corto plazo y, en su lugar, adoptar una estrategia patrimonial de largo plazo que diversifique el capital en activos productivos internacionales como el mercado accionario estadounidense.

Caída del dólar despierta el interés por invertir en el exterior: expertos llaman a la prudencia y a la estrategia

El desplome de la divisa estadounidense a sus niveles más bajos en años ha motivado a miles de colombianos a buscar alternativas fuera del país. No obstante, analistas advierten que acumular billetes no es lo mismo que invertir y recomiendan enfocar las decisiones en el largo plazo.

La reciente depreciación del dólar frente al peso colombiano ha generado una fuerte ola de interés entre quienes buscan proteger su capital o diversificar sus ahorros. Sin embargo, ante la tentación de salir a comprar divisas de forma masiva, expertos del sector financiero hacen un llamado a la calma: las oportunidades del mercado no deben responder a la especulación de momento, sino a una estrategia patrimonial estructurada.

De acuerdo con cifras de la plataforma financiera Folionet, la percepción de un dólar «barato» ya se traduce en acciones concretas. Entre junio y julio de este año, la apertura de nuevas cuentas desde Colombia registró un incremento del 36 %, mientras que los depósitos en dólares crecieron un 59 %. Asimismo, el saldo promedio por cuenta en el país se ubica cerca de los USD 50.000, lo que refleja la confianza de los inversionistas locales en los mercados internacionales.

Comprar dólares no es invertir

A pesar de este dinamismo, una de las principales alertas de los especialistas radica en la confusión habitual sobre el concepto de inversión.

«Las divisas por sí solas no generan rentabilidad. La verdadera generación de valor proviene de invertir esos recursos en activos productivos que permitan hacer crecer el patrimonio en el tiempo», explica Juan Lorenzo Santos, CEO de Folionet.

El directivo enfatiza que intentar predecir el rumbo de la tasa de cambio es una tarea incierta debido a la infinidad de variables políticas, económicas y geopolíticas que influyen en el mercado cambiario. Por ello, buscar el «momento perfecto» para comprar o vender suele derivar en oportunidades perdidas.

Claves antes de tomar decisiones financieras

Para quienes evalúan mover parte de su capital hacia el exterior tras la baja de la moneda norteamericana, los expertos destacan tres pilares fundamentales:

Evite especular con el precio: Intentar anticipar si el dólar seguirá bajando o volverá a subir en el corto plazo suele ser un error. La clave está en determinar si la decisión responde a las metas financieras personales.

Busque activos productivos: Adquirir papel moneda o mantener saldo estático en una cuenta no genera rendimientos. Para construir patrimonio, los recursos deben destinar a instrumentos como el mercado accionario internacional.

Aposte por la diversificación: Aunque activos locales como los CDT, la finca raíz o la Bolsa de Valores de Colombia han tenido momentos destacados, el mercado accionario de EE. UU. ha demostrado históricamente una mayor capacidad de retorno en el largo plazo.

Un cambio de mentalidad en los colombianos

Historicamente, la cultura de mantener una porción relevante del patrimonio en el exterior ha sido común en países como México, Brasil, Argentina o Perú. En Colombia, no obstante, este comportamiento era menos habitual entre los segmentos de ingresos medios y altos.

Esa tendencia está cambiando. Además de diversificar el riesgo de operar únicamente en una economía emergente, los colombianos que están ingresando al mercado internacional contemplan un posible «doble beneficio»: el crecimiento propio de sus inversiones en activos globales y la eventual ganancia por valorización si el dólar recupera su terreno frente al peso.

En última instancia, el mensaje de los analistas es contundente: el éxito financiero no depende de acertar el punto más bajo del dólar, sino de mantener una visión clara de largo plazo, objetivos definidos y un portafolio equilibrado.