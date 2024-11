Bangkok, 7 feb (EFE).- La compañía española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) envió sus primeros trenes a Birmania (Myanmar), a raíz de un acuerdo firmado por la multinacional japonesa Mitsubishi en diciembre de 2020 con el gobierno democrático derrocado meses después por los militares.

El envío inicial llegó este lunes al puerto de Thilawa, en Rangún -antigua capital y principal ciudad del país-, y deberán completar un periodo de prueba antes de estar completamente operativos, recoge hoy el diario The New Global Light of Myanmar.

Está previsto que estos trenes, cuyo número no fue precisado y que están compuestos por seis vagones, realice la ruta de la linea circular de Rangún, cuyas obras de renovación y mejora está cerca de concluir, apunta el medio controlado por el régimen castrense.

El 7 de diciembre de 2020, la compañía de ferrocarriles de Birmania y la empresa japonesa Mitsubishi Corporation sellaron un acuerdo para la adquisición de 66 vagones para la citada línea de Rangún y otros 180 para la ruta entre esta ciudad y Mandalay, la segunda urbe en importancia comercial y población del país asiático.

En paralelo, Mitsubishi acordó con CAF el diseño y suministro de 246 unidades diésel-eléctricas, compuestas por 41 trenes y sus respectivos vagones, en calidad de subcontrata dentro del citado acuerdo, en una operación valorada en más de 500 millones de euros.

En febrero de 2021, el gobierno democrático encabezado por la Consejera de Estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, fue derrocado mediante un golpe de Estado perpetrado por los militares y que, desde entonces, ha sumido al país en un caos político, económico y social.

Por: EFE