¡Caen tras seis meses de investigación! Desmantelan gran red de autopartes robadas en Bogotá

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Policía de Bogotá, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad, logró la captura de más de 360 personas en una semana. Entre los resultados más importantes, las autoridades desmantelaron una red de tráfico de autopartes que operaba en la localidad de Los Mártires, donde se incautaron más de 250 motores con seriales alterados. Además, en un operativo en Suba, se logró recuperar una motocicleta robada tan solo cinco días después del hurto.

La lucha contra el crimen en Bogotá dio un paso firme esta semana con la desarticulación de una importante red dedicada al tráfico de autopartes hurtadas. La operación, liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la Secretaría Distrital de Seguridad y otras entidades, también dejó más de 300 capturas en diferentes acciones de control.

De acuerdo con las autoridades, este contundente resultado es el fruto de más de seis meses de investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en locales de autopartes del sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, se incautaron más de 250 motores de diferentes marcas, muchos de ellos con seriales alterados o regrabados.

Además, los uniformados encontraron 12 motores prácticamente nuevos, que estaban camuflados en sótanos y otros espacios ocultos dentro de los establecimientos inspeccionados.

Esto le podría interesar: Metro de Bogotá lanza plan piloto para frenar el acoso sexual en frentes de obra

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

La Policía destacó que este operativo representa un fuerte golpe al comercio ilegal de autopartes robadas, delito que afecta de manera directa a los propietarios de vehículos y fomenta otras actividades criminales en la ciudad.

El trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad y demás entidades distritales permitió no solo neutralizar esta red, sino también sacar de las calles a más de 360 presuntos delincuentes en diferentes procedimientos de la semana.

Este resultado se suma a las estrategias permanentes que adelantan las autoridades para frenar el hurto de vehículos y el comercio ilegal de sus piezas, un fenómeno que genera pérdidas millonarias a los ciudadanos y alimenta el mercado negro de autopartes.