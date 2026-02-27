A la izquierda la víctima es amenazada con arma de fuego por el fletero; en las tres imágenes del centro los presuntos fleteros; a la izquierda el fletero armado amenaza a los ocupantes del carro que grabaron el fleteo. Capturas de video

Resumen: La evidencia en video, grabada por la ciudadanía, será fundamental para que un juez determine la peligrosidad de los sujetos

«Caen porque caen»: Fico confirma captura de fleteros que asaltaron a motociclista en el barrio Santander

Minuto30.com .- En una respuesta relámpago que subraya la eficacia del sistema de videovigilancia de la ciudad, las autoridades de Medellín lograron la captura de los delincuentes que, horas antes, habían protagonizado un violento asalto en el barrio Santander, perteneciente a la Comuna 6 (Doce de Octubre).

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó la exitosa operación a través de sus canales oficiales bajo la consigna: “Caen porque caen”.

El crimen que indignó a Medellín

El hecho se dio a conocer gracias a una denuncia ciudadana respaldada por un video que se volvió viral en cuestión de minutos. En las imágenes se observa el modus operandi de la banda: tres delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron a su víctima en una de las calles del barrio Santander durante la tarde de este viernes.

La escena fue de máxima tensión: los sujetos no solo intimidaron al motociclista apuntándole directamente con un arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias, sino que, en un acto de total temeridad, también apuntaron hacia varios transeúntes que presenciaban el robo, generando pánico en el sector.

Persecución y captura: El ojo de las cámaras no falló

Tras el reporte del asalto, se activó un cerco de seguridad coordinado desde el centro de monitoreo de la ciudad. Gracias al seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad LPR (reconocimiento de placas), la Policía Metropolitana logró identificar una de las motocicletas implicadas en el hurto.

La detención: La moto fue interceptada tras una persecución policial en la que los uniformados lograron cerrarle el paso a los sospechosos.

El traslado: Los dos hombres capturados fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la SIJIN para iniciar su proceso de judicialización y ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Inmovilización: El vehículo utilizado para cometer el ilícito fue inmovilizado y pasará a ser parte de la evidencia dentro del proceso judicial.

Medellín contra el hurto: ¿Qué sigue para los detenidos?

Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

La evidencia en video, grabada por la ciudadanía, será fundamental para que un juez determine la peligrosidad de los sujetos y la posible medida intramural, dado el agravante del uso de armas de fuego y las amenazas a terceros.

El alcalde Gutiérrez enfatizó que la tecnología integrada a la Policía seguirá siendo la herramienta principal para combatir el hurto en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad. “Gracias a la Policía y al seguimiento de las cámaras de seguridad… ya cayeron”, sentenció el mandatario.

