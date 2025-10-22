Resumen: Capturados padre y madrastra en Bosa, Bogotá, por abuso sexual infantil agravado. El menor de 11 años los delató en terapia. El padre registraba antecedentes de violencia intrafamiliar.

Padre y madrastra capturados en Bosa por abusar de niño de 11 años

Un lamentable y repudiable caso de abuso infantil fue revelado por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de la captura de un padre y una madrastra, señalados como los presuntos responsables de graves delitos sexuales contra un niño de 11 años.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades revelaron que el hombre de 40 años es el padre del menor, y que junto a su pareja sentimental (la madrastra de 35 años), abusaron sexualmente de la víctima en repetidas ocasiones en el barrio Bosa San Pedro.

La detención de los señalados fue posible gracias a la oportuna intervención de un profesional de la salud. La cadena de eventos se activó luego de que el menor, quien residía con su padre desde hacía dos años, presentara un severo cuadro de depresión. Ante la preocupación, la madre del niño decidió buscar ayuda psicológica.

Fue durante las sesiones de terapia que el niño, valientemente, relató los abusos de los que era víctima. El profesional, cumpliendo con la ruta de protección, dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió activar la investigación y poner a salvo a la víctima.

Es de resaltar que el padre, hoy capturado, ya registraba antecedentes judiciales previos por el delito de violencia intrafamiliar.

Tras su detención, los dos responsables fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación.

Un juez de control de garantías acogió las pruebas y determinó dictarles medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Serán procesados por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

