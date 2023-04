Cayeron ‘Los Chingas’: banda dedicada a homicidios selectivos, desaparición forzada y otros delitos en Jamundí

Ocho adultos y un menor de edad, fueron judicializados como presuntos integrantes de ‘Los Chingas’, banda dedicada al homicidio selectivo, desaparición forzada y otros delitos en Jamundí.

“Las investigaciones dan cuenta de que los hoy procesados habrían participado en el homicidio de cinco personas ocurridos en el barrio Belalcázar de Jamundí y en el barrio San Luis de Cali (Valle del Cauca) entre los años 2021 y 2023. Así como en una tentativa de homicidio”, informó la Fiscalía.

Al grupo delincuencial también se le atribuye la desaparición forzada de un adulto y un menor de edad, el 24 de diciembre del 2021 y el 28 de junio del 2022, respectivamente, en esa localidad.

“Se estableció además que ‘Los Chingas’, se dedicaban al tráfico de estupefacientes y utilizaban a menores de edad, para la comisión de delitos. Se presume que los hoy procesados obligaban a las familias a vender estupefacientes en sus casas, a cambio de dejarlos seguir viviendo allí. Según lo establecido, quienes se negaban eran desplazados del barrio”, agregó el ente acusador.

Las capturas se realizaron en nueve diligencias de registro y allanamiento, ordenadas por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Cali, y realizadas por personal de la Sijín de la Policía Nacional, se materializaron 8 órdenes de captura y la aprehensión de un menor de edad. Además una persona fue capturada en flagrancia.

Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron teléfonos celulares, cuatro cartuchos para pistola, dinero en efectivo, un silenciador para pistola y un arma traumática.

Los jueces de control de garantías ante quienes fueron presentados, dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carolina C. C., Jhon Edward C. S., Aidé G. C., Brayan Steven M. C., Jesús Miguel R. H., Kendy Rafael B. P., Rodolfo C. C. y Luis Carlos N; José Robeiro C. V., quien fue capturado en flagrancia con 4 cartuchos de pistola 9 mm, fue cobijado con detención domiciliaria; y el menor de 17 años de edad, fue enviado a internamiento preventivo en centro especializado para adolescentes.

