Resumen: La Policía capturó en Ciudad Bolívar a un hombre señalado de acto sexual violento contra una mujer en su vivienda. El caso fue resuelto gracias a cámaras de seguridad.

¡Cayó el depravado de Ciudad Bolívar! Presunto responsable de un abuso sexual contra una mujer mayor de edad

La Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de cometer un atroz abuso en el municipio de Ciudad Bolívar.

El procedimiento, liderado por unidades de la SIJIN en articulación con la Fiscalía, se hizo efectivo mediante una diligencia de allanamiento y registro el pasado 24 de enero. El detenido era buscado por el delito de acto sexual violento, tras verse involucrado en un caso que generó indignación masiva en la región y que fue clave para su identificación.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 3 de noviembre de 2025, cuando el hoy capturado habría ingresado a la residencia de una mujer mayor de edad en el casco urbano para cometer el abuso.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad y a la denuncia ciudadana que circuló con fuerza en redes sociales, los investigadores lograron individualizar al presunto agresor.

Lea también: Fiscalía abre investigación formal contra Lucho Herrera y su hermano, por desaparición forzada

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron prendas de vestir que, según las pruebas videográficas, el sujeto portaba el día en que vulneró la integridad de la víctima al interior de su hogar.

Este resultado operativo se enmarca en la estrategia departamental “Juntos Por Antioquia”, la cual busca dar celeridad a los casos de violencia de género.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.

Por su parte, la Institución invitó a otras posibles víctimas a denunciar cualquier hecho similar, recordando que la denuncia oportuna a través de la línea 123 es fundamental para sacar de las calles a quienes cometen este tipo de conductas violentas.

Más noticias de Antioquia