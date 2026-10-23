Resumen: Alias Gisela y alias Gustavo, presuntos integrantes de la Estructura 36, facción Calarcá, fueron capturados en el corregimiento San Matías de Gómez Plata. Les incautaron una pistola, un artefacto explosivo, 269 cartuchos, droga, cinco millones de pesos, dos camionetas, cinco motos y hasta un sistema de cámara para dron.

Cae pareja de presuntos extorsionistas de la Estructura 36 en Gómez Plata: tenían explosivos y hasta un dron

Un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía terminó con la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del GAO-r Estructura 36, facción Calarcá, en el corregimiento de San Matías, zona rural del municipio de Gómez Plata, en el norte de Antioquia.

Los capturados, conocidos con los alias de Gisela y Gustavo, están señalados de dinamizar las extorsiones contra mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de diferentes municipios del norte y el nordeste antioqueño, una de las principales fuentes de financiación de esa estructura armada ilegal.

Foto: Ejército.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con el Gaula Militar y la Policía Nacional, como parte de la ofensiva sostenida que la Fuerza Pública mantiene contra los grupos armados ilegales que delinquen en esta subregión.

Así fue el operativo en San Matías

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, las capturas se lograron durante seis diligencias de registro y allanamiento ejecutadas de manera simultánea en el corregimiento de San Matías, donde la estructura ilegal mantenía escondido material de guerra y otros elementos usados para cometer delitos.

«Los detenidos estarían presuntamente involucrados en el cobro de extorsiones a mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de diferentes municipios del norte y nordeste del departamento», indicó el mayor Richard Alexander Pineda Ramírez, ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4.

En uno de los inmuebles intervenidos, además, los uniformados hallaron una pancarta alusiva al grupo armado ilegal, con la que, al parecer, buscaban intimidar a la población de la zona.

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Armas, explosivos, droga y hasta un dron: esto fue lo que les incautaron

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron una pistola, un artefacto explosivo, 269 cartuchos de diferentes calibres, ocho estopines eléctricos, cordón detonante y una culata retráctil para fusil.

Foto: Ejército.

También fueron hallados 77 cigarrillos de marihuana y 30 bolsas de bazuco, además de cinco millones de pesos en efectivo, dinero que, según las autoridades, sería producto del cobro de extorsiones en la región.

La lista de elementos incautados la completan dos camionetas, cinco motocicletas, cuatro teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un sistema de cámara aérea para dron y un monocular de visión nocturna, este último avaluado en aproximadamente 20 millones de pesos.

Foto: Ejército.

Con este material, según el Ejército, la estructura ilegal no solo cometía acciones armadas, sino que también vigilaba los movimientos de la Fuerza Pública y controlaba a la población civil de la zona rural de Gómez Plata y municipios aledaños.

Otro golpe a las finanzas de la Estructura 36

La Estructura 36, facción Calarcá, es una de las disidencias de las antiguas Farc que delinquen en el norte y el nordeste de Antioquia, donde se disputan rutas de narcotráfico, minería ilegal y el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y mineros de la región.

En los últimos meses, esa estructura ha recibido varios golpes por parte de la Fuerza Pública. Uno de los más importantes ocurrió a comienzos de octubre, cuando en Valdivia fue capturado alias Lobo, señalado cabecilla del Frente 36, en medio de otro operativo conjunto.

Gómez Plata, conocido como la capital histórica del norte antioqueño, es uno de los municipios donde la Fuerza Pública ha concentrado sus operaciones en los últimos meses por la presencia de estructuras ilegales que pretenden controlar corredores estratégicos hacia el Bajo Cauca y el nordeste del departamento.

Las autoridades aseguraron que la ofensiva militar sostenida continuará en el norte antioqueño, con el objetivo de seguir debilitando las capacidades logísticas, financieras y de movilidad de los grupos armados ilegales y de proteger a los comerciantes, mineros, ganaderos y habitantes de la región.

Los dos capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá definir su situación judicial por los delitos que se les imputen.

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