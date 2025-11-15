¡Cae otro de los más buscados en Antioquia! Agresor sexual se entrega acorralado por la presión ciudadana

Menú Últimas noticias
    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: @AndresJRendonC.
    Resumen: José Miguel Álvarez, incluido en el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia, se entregó a las autoridades en Necoclí. Era requerido por actos sexuales con menor de 14 años y su rostro hacía parte de la campaña departamental que ofrecía recompensas de hasta 50 millones de pesos. La Gobernación destacó que la presión ciudadana y la difusión del cartel facilitaron su entrega.

    La presión ciudadana y el cerco de las autoridades empezaron a dar resultados en la ofensiva contra los agresores sexuales en Antioquia. Este viernes, José Miguel Álvarez, incluido en el cartel de “Los más buscados por cometer delitos contra niñas y mujeres”, se presentó voluntariamente ante las autoridades en el municipio de Necoclí.

    Álvarez era requerido por el delito de actos sexuales con menor de 14 años y su captura hacía parte de las prioridades de las autoridades departamentales, que habían ofrecido hasta 50 millones de pesos por información que permitiera ubicarlo. Su rostro estaba incluido en la campaña divulgada por la Gobernación y la Policía Nacional para identificar y detener a agresores sexuales que operan en distintos municipios del departamento.

    Esto le podría interesar: Tres cuerpos de víctimas de desaparición forzada fueron recuperados por la JEP en Urabá

    El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó la entrega a través de su cuenta de X, donde aseguró que el resultado se produjo gracias a la presión social y al llamado permanente para que la ciudadanía colabore con las autoridades. “¡Uno a uno van cayendo!”, escribió, destacando los avances en esta estrategia de seguridad enfocada en proteger a niñas, adolescentes y mujeres de Antioquia.

    El caso de Álvarez Ramos corresponde al municipio de San Juan de Urabá, desde donde se había emitido la alerta sobre su búsqueda. Tras su entrega, quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar las respectivas actuaciones judiciales.


