Resumen: El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció un contundente golpe contra las finanzas del crimen organizado transnacional tras confirmar la captura en el municipio de Sabana de Torres (Santander) de la esposa y la hija del narcotraficante ecuatoriano alias 'Fito'.

Cae en Colombia el círculo íntimo de alias «Fito»: capturan en Santander a la esposa e hija del capo ecuatoriano

Minuto30.com.- El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció un contundente golpe contra las finanzas del crimen organizado transnacional tras confirmar la captura en el municipio de Sabana de Torres (Santander) de la esposa y la hija del narcotraficante ecuatoriano alias ‘Fito.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario sobre este operativo, los detalles de las detenciones y el futuro judicial de las procesadas se resumen en los siguientes puntos:

Identidad y cargos: Las capturadas fueron identificadas como Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, quienes fueron retenidas mediante una notificación roja de Interpol. Ambas son requeridas por la justicia de Ecuador bajo señalamientos de lavar dinero de la organización a través de empresas de papel o fachada.

Vínculo criminal: Las mujeres son la esposa y la hija de alias ‘Fito’, exjefe de ‘Los Choneros’, una de las estructuras más violentas del país vecino dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y quien ya fue extraditado a los Estados Unidos.

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, quienes fueron retenidas mediante una notificación roja de Interpol Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, quienes fueron retenidas mediante una notificación roja de Interpol

Trabajo articulado: La ubicación de las ciudadanas extranjeras fue producto de una operación interagencial que contó con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, trabajando en estrecha colaboración con el FBI y las autoridades ecuatorianas.

Entrega inmediata: El presidente De La Espriella confirmó que las detenidas serán enviadas próximamente al país vecino para ser puestas a disposición del gobierno de su homólogo Daniel Noboa. Asimismo, el mandatario lanzó una contundente advertencia, asegurando que «los familiares de los bandidos que delinquen con ellos no quedarán impunes».

Con este resultado, el jefe de Estado reafirmó su compromiso de cooperación internacional en materia de seguridad fronteriza, enviando el mensaje inequívoco de que el territorio colombiano no servirá de refugio para resguardar a las redes ni a los capitales del narcotráfico.