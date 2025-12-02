¡Cayó el ‘call center criminal’ de Bellavista! Megaoperativo dejó al descubierto extorsiones

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Alcaldía de Medellín confirmó el desmantelamiento de un call center criminal que operaba desde el interior de la cárcel Bellavista, luego de un operativo articulado entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía.

Las autoridades llegaron hasta el patio 2 del complejo penitenciario, donde identificaron que internos utilizaban líneas no autorizadas para realizar llamadas extorsivas, suplantar autoridades y amenazar a víctimas con exigencias de pago.

El procedimiento se desarrolló en un área compuesta por 57 celdas y 785 internos, en su mayoría vinculados a estructuras de delincuencia común que, según la investigación, habrían intentado reorganizar sus redes desde prisión.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 50 celulares, módems, armas blancas y sustancias estupefacientes, elementos clave para el funcionamiento del call center criminal, que buscaba extender su alcance mediante intimidaciones telefónicas y transferencias digitales.

“Ningún espacio, físico o digital, puede ser usado para delinquir en Medellín. La articulación institucional nos permite desmontar estas estructuras”, afirmó Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia.

Las autoridades revelaron que, en los últimos meses, varias estructuras delictivas han intentado reactivar modelos de extorsión desde centros penitenciarios, aprovechando el ingreso ilegal de dispositivos electrónicos. Frente a esto, se anunció el fortalecimiento de las inspecciones periódicas y el aumento de acciones de inteligencia para detectar y neutralizar nuevos focos de criminalidad en Bellavista.

La Fiscalía asumió la custodia de los elementos incautados y continuará con las investigaciones para identificar a los responsables directos, establecer roles dentro de la red y avanzar en imputaciones por extorsión y concierto para delinquir.

