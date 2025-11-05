Resumen: Desarticulada la banda "El Guayabo" en Itagüí. Cayeron 15 integrantes, incluyendo sus cabecillas. La banda movía $3.300 millones anuales. Cabecilla instrumentalizaba a sus hijos menores.

Cae banda ‘El Guayabo’ en Itagüí: cabecilla utilizaba a sus hijos menores como cobradores de microtráfico

Un contundente operativo policial en el municipio de Itagüí culminó con la desarticulación de la banda criminal ‘El Guayabo’, una de las principales dinamizadoras del microtráfico en la zona.

La operación, que se gestó tras nueve meses de investigación y la infiltración de un uniformado, resultó en la captura de quince personas, incluyendo sus principales cabecillas.

Según el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, las denuncias ciudadanas fueron cruciales para construir un completo mapa criminal y lograr la captura masiva de la organización, que generaba ingresos superiores a los $3.300 millones anuales por la venta de estupefacientes.

Entre los quince capturados, se destacan alias ‘La Mona’ y alias ‘Casías’, señalados como los máximos líderes de ‘El Guayabo’.

El caso de ‘La Mona’ generó especial repudio. La mujer no solo lideraba la comercialización de estupefacientes, sino que instrumentalizaba a sus dos hijos menores de edad, obligándolos a participar activamente en el negocio criminal.

«La mujer involucraba a sus dos hijos en la comercialización de estupefacientes y además como ‘cobradores’ de dinero. Es decir, los dos menores de edad tenían que recorrer las cuadras que este grupo dominaba para recibir las ganancias por parte de los jíbaros», señaló el general Castaño.

Por su parte, ‘Casías’ fue capturado a pesar de contar con prisión domiciliaria vigente. La mayoría de los capturados presentan antecedentes por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades señalan que la suma de estos operativos tiene contra las cuerdas a las bandas más peligrosas del Valle de Aburrá.

