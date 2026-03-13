Resumen: Capturan en Bogotá a alias José, hermano de Iván Mordisco. Es el tercer familiar del jefe de las disidencias detenido en menos de una semana.

A ‘Iván Mordisco’ se le está cayendo la familia: capturan a alias ‘José’, otro de sus hermanos en Bogotá

Las autoridades confirmaron un nuevo golpe contra las estructuras de las disidencias de las Farc. En las últimas horas se produjo la captura del hermano de Iván Mordisco en Bogotá, tras varios meses de labores de inteligencia.

La información fue confirmada por el director de la Policía Nacional, el general William Rincón Zambrano, quien detalló que el detenido es José Manuel Vera Fernández, señalado de ser hermano de Néstor Gregorio Vera Fernández, uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue detenido en desarrollo de un operativo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de órdenes judiciales por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

Según las autoridades, alias José sería uno de los dinamizadores de homicidios selectivos contra firmantes del acuerdo de paz, además de tener un rol en la administración de inmuebles ubicados en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con las investigaciones, estas propiedades habrían sido utilizadas por la estructura ilegal para planear actividades criminales y servir como refugio para integrantes del grupo armado.

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Tercer hermano de Iván Mordisco capturado en una semana

Según el director de la Policía, en menos de una semana han sido capturados tres hermanos del jefe de las disidencias, entre ellos uno conocido con el alias de Mono.

Las autoridades indicaron que estas acciones hacen parte de la estrategia de la Fuerza Pública para debilitar las estructuras criminales del llamado Estado Mayor Central, organización armada ilegal liderada por alias Iván Mordisco.

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