Cae alias ‘El Gallero’ en La Guajira: El exconcejal y presunto capo pedido en extradición

Resumen: El detenido, quien en el pasado se desempeñó como concejal del municipio de Uribia, es señalado por las autoridades como un poderoso capo del denominado ‘Clan Cotes’ y era un objetivo de alto valor para las agencias internacionales.

Minuto30.com .- En un contundente operativo desplegado en las últimas horas en el departamento de La Guajira, las autoridades lograron la captura de Pedro Luis Cotes Bernier, conocido en el mundo criminal con el alias de ‘El Gallero’.

El detenido, quien en el pasado se desempeñó como concejal del municipio de Uribia, es señalado por las autoridades como un poderoso capo del denominado ‘Clan Cotes’ y era un objetivo de alto valor para las agencias internacionales.

Así operaba su red criminal

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Nacional, alias ‘El Gallero’ había consolidado un robusto entramado delictivo enfocado en dos frentes principales:

Narcotráfico a gran escala: Ejercía un control absoluto sobre diversas rutas marítimas y terrestres para el envío de cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Según las investigaciones, su estructura tenía la capacidad logística de mover hasta tres toneladas de estupefacientes mensuales.

Lavado de activos: Para dar apariencia de legalidad a las millonarias rentas ilícitas obtenidas del narcotráfico, el exfuncionario presuntamente blanqueaba el dinero a través de la adjudicación de contratos y la utilización de fundaciones fachada.

A un paso de la extradición

Tras hacer efectiva su captura, Cotes Bernier fue trasladado bajo un estricto y fuertemente armado dispositivo de seguridad para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Su detención responde a una circular vigente, ya que es requerido formalmente en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos. Específicamente, está a la espera de que se surtan los trámites correspondientes para comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida, donde deberá responder por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.