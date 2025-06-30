Cae alias ‘Caravana’, el cerebro tecnológico del Clan del Golfo en Antioquia

Resumen: Las autoridades capturaron a alias ‘Caravana’ en Yarumal, Antioquia. Este cabecilla era crucial para el Clan del Golfo por sus habilidades tecnológicas, pues facilitaba las comunicaciones y el abastecimiento de la cúpula, además de involucrarse en extorsiones. Su captura es un golpe importante contra las redes criminales en el departamento.

Las fuerzas militares asestaron un golpe significativo al Clan del Golfo en Antioquia con la captura de alias ‘Caravana’, señalado como el principal cabecilla logístico de la subestructura Julio César Vargas. La detención, ejecutada por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía, tuvo lugar en el municipio de Yarumal, en el norte del departamento.

Alias ‘Caravana’ era objeto de una orden judicial vigente por delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro simple. Su rol dentro de la organización criminal era crucial, dada su experticia en tecnología. Se le atribuye la responsabilidad de adquirir y suministrar teléfonos celulares para garantizar las comunicaciones seguras entre los principales cabecillas del Clan del Golfo.

Además de su función en las comunicaciones, la investigación militar detalló que este individuo gestionaba el abastecimiento de material de guerra e intendencia, así como víveres y otros insumos esenciales para la operatividad y permanencia de los integrantes de la estructura en zonas rurales y urbanas. El Ejército, en un comunicado, afirmó que alias ‘Caravana’ también era el encargado de recaudar dineros producto de extorsiones a comerciantes y se presume su participación en la coacción a la población civil para realizar inteligencia delictiva.

Con aproximadamente cuatro años de trayectoria criminal al interior del Clan del Golfo, alias ‘Caravana’ extendía su área de influencia a los municipios de Yarumal, Valdivia, Tarazá y Briceño. Su judicialización, una vez puesto a disposición de las autoridades competentes, se espera que arroje luz sobre su grado de responsabilidad en los delitos imputados y contribuya a la desarticulación de las redes criminales que operan en Antioquia.