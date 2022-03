Piden cadena de oración por Daniel Bedoya Ocampo, lo golpearon sin piedad por robarle su celular en Sonsón

in

Daniel Alberto Bedoya Ocampo, salió el fin de semana a celebrar con sus amigos su cumpleaños número 19, pero pasaban las horas y no aparecía, casi al amanecer, su familia salió a buscarlo y lo encontró inconsciente en una calle de Sonsón.

Su familia le relató a Minuto30 que el joven decidió salir, el sábado 5 de marzo, con sus amigos a festejar su cumpleaños, pero no volvió, cuando salieron a buscarlo, encontraron inicialmente su moto parqueada en el parque principal de Sonsón, pero a Daniel por ningún lado.

«Tipo 9 de la mañana llamaron a mi hermana y le dijeron que él estaba tirado a una cuadra y media del parque y que estaba inconsciente», contó Cindy Bedoya, hermana de Daniel.

De inmediato llegaron al sitio, corroboraron que era él y el estado de inconciencia en el que estaba, lo trasladaron a un centro médico, y allí, los especialistas les confirmaron que Daniel había sido golpeado fuertemente y que el mayor impacto lo recibió en su cabeza. Por el golpe, se le formó un hematoma por lo que los médicos decidieron trasladarlo a un hospital de la Ceja y luego a Rionegro donde al momento de la publicación de esta nota Daniel seguía en coma.

¿Qué le sucedió a Daniel?

La familia aunque interpuso la denuncia, quisio averiguar también lo que le había sucedido, «él no tenia el celular, los bolsillos por fuera, la billetera se la había requisado», precisó Cindy y continuó, «nos dijeron que, al parecer, a él le dieron algo, no sabemos qué sustancia pudo ser y a él como que lo llevaron hacía esa zona para hacerle algo (…) hay videos donde se le ve con personas que no son sus amigos, que nadie en el municipio conoce, ellos lo llevaban y luego lo golpearon mucho».

Daniel, batalla por su vida, está en coma inducido y con respiración artificial, su familia no pierde la esperanza de volverlo a ver feliz y compartiendo con ellos fuera de el hospital por lo que piden hacer una cadena de oración por su salud, dicha petición también se ha viralizado en las redes sociales.

Además de pedir por su pronta recuperación, la familia hace un llamado a las autoridades para que investigue a fondo lo que le sucedió a Daniel, esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.

