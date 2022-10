Lloraron al enterrar un cadáver que al final no era su familiar fallecido

La denuncia relata que Medicina Legal les entregó el ataúd sellado y luego los contactó para que acudieran a una exhumación porque el cadáver que enterraron no era su familiar fallecido.

El doloroso hecho le ocurrió a una familia en Neiva, quienes después de llorar y enterrar al desconocido, se enteraron que quien estaba en la tumba era un joven venezolano que murió en un accidente de tránsito.

“Hoy me enteré de que la persona que habíamos enterrado no era mi hermano porque llamaron a una hija mía de la Fiscalía que por favor nos presentáramos porque debían hacer la exhumación del cuerpo, ya que, al parecer, nos habían entregado un cuerpo que no era el de mi hermano”, señaló Marisela Palomino Guarnizo a Blu Radio.

El pasado 22 de septiembre, la familia realizó las honras fúnebres de Jesús Reynaldo Palomino, de 50 años, pero no sabían que dentro del ataúd estaba el cuerpo del joven de 24 años.

“Me entregaron el cuerpo totalmente sellado, no lo pudimos reconocer, yo fui, le dije que por favor me dejaran verlo y me dijeron que no, que no se podía ver porque estaba descompuesto y el ataúd me lo entregaron todo sellado con cinta y no permitieron que lo viera”, agregó la hermana de Jesús Reynaldo.

Medicina Legal se habría dado cuenta del error, cuando Udine Antonia, madre del joven fallecido en el accidente, llegó desde Caracas, Venezuela, para enterrar a su hijo, Yeison José Centeno Sanz.

