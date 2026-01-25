Cada vez menos

A mediados de enero del presente año leí en la prensa un titular que, como profesor, llamó mi atención; “han cerrado 800 colegios privados desde 2020”. En Bogotá, por ejemplo, se ha reportado que 35 colegios privados cerraron o anunciarían cierre en 2026, con una caída persistente en el número de instituciones activas. El cierre de colegios privados ya no es un hecho aislado o algo que asombre sino una realidad que se viene repitiendo año tras año; cada clausura implica la pérdida de un proyecto educativo escrito y puesto en práctica por toda una comunidad educativa durante décadas. Interesado en el tema, y con mis escasos conocimientos de las redes sociales o el internet, empecé a indagar; la verdad quedé impresionado con las cifras que muestran algunas investigaciones universitarias y organismos del Estado. “Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, con datos del Ministerio de Educación, indica que en los últimos seis años han cerrado 6.263 sedes educativas en Colombia. Esto representa aproximadamente el 12% de todas las instituciones educativas del país”. (Revista Semana). Se han cerrado preescolares, escuelas, colegios, institutos, instituciones educativas, liceos, academias, universidades… Debe quedar claro que no se está haciendo alusión a colegios privados de estratos altos, no, la mayoría son colegios privados de estratos 1, 2, y 3.

La caída en la matrícula es una de las principales causas de la hecatombe educativa, la cual está asociada a la baja tasa de natalidad que se viene registrando en los últimos años. Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), la tasa global de fecundidad pasó de 2,1 hijos por mujer en el año 2015 a 1,3 en 2023, una de las caídas más aceleradas en América Latina. Sé que no acabo de descubrir el agua tibia, pero, quiero dejar claro que la reducción del número de nacimientos en Colombia ha traído consigo una menor población escolar, lo que ha reducido la demanda de cupos educativos y ha provocado que muchas instituciones no puedan sostenerse financieramente.

Cada renglón leído me incitaba a seguir indagando sobre el tema, confirmando que los estudiantes universitarios están disminuyendo ostensiblemente tanto en universidades públicas como privadas, siendo las segundas las más afectadas. Si las parejas hoy deciden no tener hijos, dentro de seis años no habrá población para las escuelas primarias y así sucesivamente para colegios y universidades. Cada día me convenzo más que dentro de unos veinte o treinta años, algunas escuelas, colegios y universidades, quedarán convertidas en museos donde se exhiban fotografías y relatos novelescos que den cuenta de personajes ilustres que estudiaron allí dejando huella; sí, muros, puertas y ventanas convertidos en verdaderos museos, o apartaestudios para personas solas. Me da por pensar que el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) cambiará la forma en cómo las nuevas generaciones busquen el conocimiento, no serán necesarias las aulas, los pupitres ni los tableros, todo dependerá de la tecnología. Imposible olvidar que al acercarse el año 2000, aseguraban desde diferentes frentes que los profesores desapareceríamos, nada de eso pasó, pero, ahora sí creo que la Inteligencia Artificial (AI) extinguirá el sistema educativo por obsoleto y retrogrado.

Analizando el sistema educativo, me llama la atención que siendo Colombia un país tan rico en recursos naturales, y uno de los que más impuestos tributa, sigamos financiando la educación pública con borracheras; con las licoreras del país se paga a los profesores, es decir, si se deja de consumir licor, no habrá nómina para el magisterio. No puede negarse que, al alzar la copa para brindar, el ilustre borracho, esté contribuyendo a la educación pública del país, sí señores, está salvando la niñez y la juventud de la ignorancia. Me da por pensar que no existe familia colombiana donde un hermano, tío, primo, papá o suegro, sea un borrachín, en otras palabras, un contribuyente al sistema educativo nacional. Estoy en desacuerdo con que la educación se siga financiando con vicios que van en contra de los valores familiares y ciudadanos; lo digo porque en Medellín, en las recientes festividades de fin de año hubo homicidios y riñas fruto de la embriaguez, personas que aportaron a la educación y luego se mataron entre sí, suena insólito, pero real. Que doble moral, por un lado, se fortalecen las campañas en contra del licor y por el otro se estimula su consumo y venta.

Para terminar este escrito quiero regresar a los primeros renglones donde se dice que en los últimos años han cerrado 800 colegios; yo pregunto: ¿cuántos profesores se quedaron sin empleo y dónde están o que están haciendo? El debacle educativo tiene muchas implicaciones en diferentes ámbitos. Vivir sin educación es peligroso, ya que obliga a la sociedad a obedecer y creer lo que unos pocos afirman. No debemos olvidar que la educación es la herramienta más poderosa para cambiar los malos hábitos y costumbres; el mundo no cambia por sí solo, cambia porque la educación conduce a nuevos caminos y perspectivas humanitarias.

Coda; para mí no deja de ser insólito que, sin borrachos, en Colombia, no haya cómo financiar la educación pública.

Pd: Cerca de 100 colegios privados estarían a punto de cerrar debido al fuerte aumento del salario mínimo en este 2026. (Minuto 30 / Portal informativo / enero 19 de 2026).

Nota: “Ahora la tasa de natalidad en China es la misma de los años 40; China se encuentra en una encrucijada existencial. El Estado que antes castigaba el exceso de hijos, ahora castiga el control de la natalidad…”. (periódico El Colombiano, miércoles 21 de enero de 2026 página 15).