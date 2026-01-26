Resumen: Puerto Antioquia completó con éxito la salida de su cuarto buque de prueba, poniendo a prueba sistemas de atraque, cargue, descargue y seguridad. El puerto está listo para iniciar operaciones comerciales, a la espera de los permisos finales del Ministerio de Transporte, y se perfila como un nodo estratégico para el comercio exterior colombiano.

¡Cada vez más cerca! Puerto Antioquia completa con éxito la salida de su cuarto buque de prueba

Puerto Antioquia, la infraestructura portuaria estratégica ubicada en la subregión de Urabá, alcanzó un nuevo hito en su proceso de puesta en marcha con la salida exitosa de su cuarto buque de prueba. Este ejercicio forma parte de una serie de maniobras operativas diseñadas para evaluar de manera integral la logística, seguridad, tecnología y coordinación interinstitucional del puerto antes de iniciar actividades comerciales formales.

Durante los últimos 20 días, el operador del megaproyecto ha ejecutado pruebas de atraque, cargue, descargue y control marítimo, verificando que todos los sistemas cumplan con los estándares nacionales e internacionales. Según la terminal, estos ejercicios han confirmado la capacidad del puerto para operar de manera segura y eficiente, alineado con la normativa vigente y con la supervisión de autoridades competentes.

Puerto Antioquia se encuentra actualmente a la espera de los permisos definitivos por parte del Ministerio de Transporte, necesarios para habilitarlo como puerto de comercio exterior. Entre estos requisitos se incluyen la autorización del uso del espacio marítimo, la aprobación de reglamentos técnicos de operación y conceptos favorables de la Dirección General Marítima (Dimar) y de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Recientemente, el puerto recibió la certificación de “Puerto Seguro” otorgada por Dimar, reconocimiento que valida la implementación de protocolos, planes de seguridad, controles operativos y capacitación del personal. Con esta acreditación, Puerto Antioquia se posiciona como una instalación lista para funcionar bajo estándares internacionales de seguridad y operación.

Una vez entre en operación, Puerto Antioquia tendrá la capacidad de movilizar hasta 7 millones de toneladas de carga al año, incluyendo contenedores, graneles, vehículos y carga general, convirtiéndose en un nodo clave para el comercio exterior colombiano. Sus principales productos serán café, banano, oro y frutas frescas, con destinos que incluyen Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Ecuador y mercados de Europa y Centroamérica.

La infraestructura contará con cinco sitios de atraque, una plataforma costa afuera, un viaducto de más de tres kilómetros, una terminal terrestre y una terminal de carga refrigerada, la más grande del país. Además, gracias al dragado finalizado en 2022, el puerto ofrece una profundidad promedio de 15 metros, lo que permite recibir buques de hasta 367 metros de eslora y 13.000 contenedores.

Con la exitosa salida de su cuarto buque de prueba, Puerto Antioquia demuestra que avanza de manera firme hacia la inauguración de operaciones, consolidándose como un proyecto estratégico para fortalecer la conectividad y competitividad de la región de Urabá y del comercio exterior colombiano.