«Cachos» en la Casa de los Famosos Colombia origina borrón de fotos y el corazón partío de Alejandro Estrada.

Lo que el esposo de Nataly Umaña, expresaba que podría ser una estrategia, se convirtieron en unos «chachos de rating» que al mismo tiempo lesionaron una relación. Con la premisa que, «la casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas» . Ellas conviven con cámaras que los graban y siguen 24 horas al día.

La última historia candente del programa, tiene a Miguel Melfi cantante panameño de 26 años, quien ha estado en otros realities y Nataly Umaña esposa de Alejandro Estrada en una situación de toque toque y acaramelados.

Nataly se defiende desde la Casa

Ante el video en el que el Melfi, la acaricia y están juntos, la modelo y actriz salió a dar declaraciones. «Yo tengo para decir y salir a mí defensa, que estoy en una casa con 50 cámaras a mi alrededor y para que confirmen que hay una luna de miel o algo así parecido, debe de haber alguna imagen, para mi una luna de miel debe de tener abrazos, besitos, cama. Yo necesito ver esto, en la que confirme que hay una luna de miel. Sacan conjeturas, sacan opiniones, porque al parecer creo que a la gente le cuesta reconocer que puede haber una amistad entre dos géneros, entre masculino y femenino y simplemente van a juzgar».

El esposo no está convencido

«Tengo celos, sí, un poco, mal genio, tengo mucho, pero mi seguridad y mi madurez me ayuda mucho». Dijo Estrada, quien quedó como el «cachón» y que en las últimas horas borró algunas fotos de ambos en sus redes sociales. “Yo creo que la seguridad que tengo sobre ella, sobrepasa los celos. En este tipo de ‘realities’ no falta el que se te acerque, ahí es donde uno debe tomar límites” dijo el publicita, modelo y actor. Aseverando también que, «allá hay un chico que está disparando hormonas, y coqueteando con varias, es el mundo que él conoce y está acostumbrado a hacerlo, pero le falta mucho por conocer, porque lo que está haciendo está mal, uno no se le acerca a una persona casada, eso es falta de educación, y eso lo está dejando por el piso».

«Me ha mortificado verlo tan ‘maniflojo’, tocando a todas, yo como hombre no soy así, me disgusta lo que está haciendo, no me gusta que la toque”, dijo el recordado presentador de Tu Voz Estéreo y esposo de Umaña. Quien a raíz de esto borró las fotos de ambos y puso su cuenta «privada en instagram«. Curiosamente, la cuenta de ella sigue activa, generando post y se supone que los famosos no tienen acceso a ella.



