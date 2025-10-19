Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

No permitamos que este cachorrito termine en la calle: se busca con urgencia quién lo adopte

Minuto30.com .- Este hermoso cachorrito está en riesgo de quedar en la calle, es por ello que buscamos «un ángel» que lo salve y le dé un hogar lleno de amor. ¡Tu ayuda es VITAL!

Este bebé peludo, que apenas conoce el mundo, no tiene las herramientas para sobrevivir al frío, el hambre y el peligro constante de las calles. Esta situación es una alarma que no podemos ignorar.

Necesitamos encontrar un corazón valiente y responsable que le brinde un refugio seguro. No se trata solo de un rescate, sino de un compromiso de amor para toda la vida. La urgencia es máxima: cada minuto que pasa, el riesgo de que este pequeño termine desamparado aumenta.

Si lamentablemente no puedes adoptar, tu ayuda más valiosa es la difusión masiva. Por favor, comparte esta nota y ayudanos a buscarle un amoroso hogar.

Recuerda que adoptar es un acto de amor, pero también una responsabilidad que dura toda la vida del animal. Si te interesa ser el héroe de este cachorro, comunícate al whatsapp 304 5988105

Su vida, en este momento, está en nuestras manos.

