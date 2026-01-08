Cachorrito de 4 meses busca hogar: estaría durmiendo en la calle

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Se hace un llamado urgente al corazón de los habitantes del Valle de Aburrá. Un cachorrito de apenas 4 meses de edad se encuentra en búsqueda de una familia responsable que lo adopte o un hogar de paso que lo reciba, ya que actualmente corre el riesgo de quedar en situación de calle.

    A su corta edad, este perrito es vulnerable a múltiples peligros y necesita protección inmediata.

    ¡Adopción responsable!

    Quienes estén interesados en brindarle una oportunidad deben tener en cuenta que las mascotas cachorras requieren:

    Paciencia: Están en proceso de aprendizaje y reconocimiento de su entorno.

    Salud: Requieren un esquema de vacunación y desparasitación riguroso.

    Amor: Buscan compañía constante y cuidados especiales para crecer sanos.

    ¿Puedes ayudarlo?

    Si quieres cambiarle el destino a este pequeño y evitar que duerma a la intemperie, comunícate de inmediato al siguiente número:

    Contacto: 304 598 8105

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


