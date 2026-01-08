Cachorrito de 4 meses busca hogar: estaría durmiendo en la calle

Resumen: Se hace un llamado urgente al corazón de los habitantes del Valle de Aburrá. Un cachorrito de apenas 4 meses de edad se encuentra en búsqueda de una familia responsable que lo adopte o un hogar de paso
Minuto30.com .- Se hace un llamado urgente al corazón de los habitantes del Valle de Aburrá. Un cachorrito de apenas 4 meses de edad se encuentra en búsqueda de una familia responsable que lo adopte o un hogar de paso que lo reciba, ya que actualmente corre el riesgo de quedar en situación de calle.
A su corta edad, este perrito es vulnerable a múltiples peligros y necesita protección inmediata.
¡Adopción responsable!
Quienes estén interesados en brindarle una oportunidad deben tener en cuenta que las mascotas cachorras requieren:
Paciencia: Están en proceso de aprendizaje y reconocimiento de su entorno.
Salud: Requieren un esquema de vacunación y desparasitación riguroso.
Amor: Buscan compañía constante y cuidados especiales para crecer sanos.
¿Puedes ayudarlo?
Si quieres cambiarle el destino a este pequeño y evitar que duerma a la intemperie, comunícate de inmediato al siguiente número:
Contacto: 304 598 8105
