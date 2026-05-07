¡Ayúdanos a cambiar su historia! Cachorrita de 3 meses busca un hogar amoroso

Resumen: A sus escasos tres meses de vida, esta pequeña ya conoce lo más triste de la indiferencia humana: el abandono. Fue dejada a su suerte en la calle, solita, asustada y sin protección.
Minuto30.com .- A sus escasos tres meses de vida, esta pequeña ya conoce lo más triste de la indiferencia humana: el abandono. Fue dejada a su suerte en la calle, solita, asustada y sin protección.
Afortunadamente, hoy está a salvo, pero necesita urgentemente una segunda oportunidad. Estamos buscando una familia que le demuestre que el mundo también está lleno de amor y cuidados.
Datos de la pequeña:
Edad: 3 meses aproximadamente.
Situación: Rescatada del abandono en la calle.
Requisito: Buscamos un hogar estrictamente responsable, que se comprometa a brindarle tiempo, paciencia, vacunas y mucho amor para toda la vida.
Si tienes el espacio en tu casa y en tu corazón para cambiarle la vida a esta guerrera, comunícate al whatsapp 315 926 7701
¿No puedes adoptar en este momento? ¡Tu apoyo sigue siendo vital! Por favor, comparte este mensaje: difundir su caso es el primer paso para que encuentre a su familia ideal. 🐶✨
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios