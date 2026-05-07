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    ¡Ayúdanos a cambiar su historia! Cachorrita de 3 meses busca un hogar amoroso

    Si tienes el espacio en tu casa y en tu corazón para cambiarle la vida a esta cachorrita, comunícate al whatsapp de contacto

    Publicado por: SoloDuque

    cachorrita para adopcion
    ¡Ayúdanos a cambiar su historia! Cachorrita de 3 meses busca un hogar amoroso

    Resumen: A sus escasos tres meses de vida, esta pequeña ya conoce lo más triste de la indiferencia humana: el abandono. Fue dejada a su suerte en la calle, solita, asustada y sin protección.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A sus escasos tres meses de vida, esta pequeña ya conoce lo más triste de la indiferencia humana: el abandono. Fue dejada a su suerte en la calle, solita, asustada y sin protección.

    Afortunadamente, hoy está a salvo, pero necesita urgentemente una segunda oportunidad. Estamos buscando una familia que le demuestre que el mundo también está lleno de amor y cuidados.

    Datos de la pequeña:

    Edad: 3 meses aproximadamente.

    Situación: Rescatada del abandono en la calle.

    Requisito: Buscamos un hogar estrictamente responsable, que se comprometa a brindarle tiempo, paciencia, vacunas y mucho amor para toda la vida.

    Si tienes el espacio en tu casa y en tu corazón para cambiarle la vida a esta guerrera, comunícate al whatsapp 315 926 7701

    ¿No puedes adoptar en este momento? ¡Tu apoyo sigue siendo vital! Por favor, comparte este mensaje: difundir su caso es el primer paso para que encuentre a su familia ideal. 🐶✨

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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