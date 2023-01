[VIDEO] ¿Se asustó? Caballo se le montó a un carro en Salento

in

Por medio de redes sociales se ha conocido un video que ha conmovido a los internautas, un caballo se habría asustado en medio de una cabalgata en Salento, municipio ubicado en Quindío, se le montó a un carro.

En el video se observa cuando el caballo pasa por el lado de un carro, al parecer se habría asustado debido a que una mascota lo habría ‘atacado’, mientras que estaba siendo guiado por una persona el caballo se ‘desbocó’.

De acuerdo con el video, el hecho se presentó en la tarde del lunes (2 de enero).

Una usuaria de Twitter aseguró que el hecho no dejó personas lesionadas ni el caballo. “Por fortuna el caballo no sufrió lesiones y no hubo heridos, pero esto demuestra que en el Quindío se necesitan programas de turismo sostenible y amigables”, aseguró una personas por medio de Twitter.

Más noticias de Colombia