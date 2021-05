Cientos de personas participaron del funeral de un caballo “liberador del Covid” en un pueblo de Maradimath, en el estado de Karnataka en la India. Rompiendo las reglas decretadas por el Covid-19.

El hecho ocurrió a pesar de la pandemia y las restricciones personas acudieron al funeral de un caballo perteneciente a una organización religiosa de Belagavi.

Luego de que las autoridades tuviera conocimiento de la cantidad de aldeanos que acompañaron al cortejo del caballo tomaron medidas sanitarias.

“Un caballo de una organización religiosa local en la aldea de Mastmaradi murió por la mañana, por lo que la gente inició un cortejo fúnebre e incineró al caballo. El pueblo ha sido sellado y estamos llevando a cabo pruebas PCR. Este pueblo permanecerá cerrado durante los próximos 14 días. Nadie puede entrar o salir”, informó Laxman Nimbargi, superintendente de la Policía de Belagavi.

#WATCH Hundreds of people were seen at the funeral of a horse in the Maradimath area of Belagavi, yesterday, in violation of current COVID19 restrictions in force in Karnataka pic.twitter.com/O3tdIUNaBN

— ANI (@ANI) May 24, 2021